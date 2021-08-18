SEDAŞ, Sakarya’da 150 milyon liralık yatırım yapacak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya'nın Serdivan, Hendek, Sapanca, Geyve, Ferizli ve Akyazı ilçelerinde kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlardaki yer altı çalışmaları kapsamında bu yıl için toplamda 150 milyon lira yatırım ve bakım faaliyeti yapacağını bildirdi.

İlk etapta 300 bini aşkın müşteriyi yakından ilgilendiren yatırım kapsamında köyler de dahil olmak üzere ilçelerdeki enerji hatları ile trafolarda da yenileme ve bakım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

"Proje ihtiyaçlara göre hazırlandı"

Her geçen gün büyüyen Sakarya'ya yatırımlarla katkı sağladıklarını söyleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılama ve müşterilere katma değerli hizmetler hazırlandıklarını vurguladı.

SEDAŞ olarak yoğun sanayileşme ve hızlı nüfus artışına sahip, önemli bir bölgede görev aldıklarını belirten Odyakmaz, şöyle konuştu: “Kocaeli, Bolu ve Düzce'yi de içine alan 20 bin kilometrekarelik alandaki 3,7 milyon nüfusa kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunuyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz uzun çalışmalar sonucu Sakarya'nın ihtiyaçlarını tespit ederek müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bu yıl için yatırım, küçük ek tesisler ve bakım onarım çalışmaları kapsamında 150 milyon liralık harcama projelendirdik. İlave 11 adet beton köşk tipi trafo ve 40 civarında direk tipi trafo tesisini gerçekleştireceğiz. Yenileme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 415 bin metre kablo-iletken çekimi ile 3 bin 600 adet direk montajını yapmak üzere ekiplerimizle birlikte Sakarya için sahadayız. Yatırımlarımızla Sakarya'ya hizmetlerimiz devam edecek."