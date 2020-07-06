SEDAŞ, sürdürülebilirlik için Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayacak

06 Temmuz 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Necmi Odyakmaz, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olma yönünde atacakları adımlar ile sürdürülebilirlik taahhütlerini güçlendireceklerini ifade etti. Sürdürülebilirliğin uzun vadeli hedefleri arasında olduğunu açıklayan Odyakmaz, “Bu yıl itibarıyla, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için cam şişe kullanımına geçtik. Toplumsal cinsiyet eşitliği projemiz olan ‘Forget the Gender’i de daha yaygın hale getireceğiz” dedi.

2009’da özelleştirme kapsamında Akkök Holding ve CEZ A.Ş. konsorsiyumu olan AKCEZ Enerji Yatırımları tarafından devralınan SEDAŞ, Doğu Marmara illeri olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’yi kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüz ölçümü üzerinde, 38 bin kilometrelik işletme hattıyla 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon tüketiciye hizmet veriyor. Abone sayısı ve tüketim verilerinin çok hızlı artış gösterdiğini söyleyen Odyakmaz, yatırım planlarının sürekli revize edilmesi ve ihtiyaçları karşılaması gerektiğini, bu nedenle 2021’de altyapı yatırımlarına tüketici ihtiyaçlarına göre şekil vermeye devam edeceklerini söyledi.

Elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirdiklerini aktaran Odyakmaz, şunları aktardı: “Teknik olarak meydana gelebilecek arızalara da hızlı müdahale ediyoruz. Şebeke işletme ve bakım ve yatırım faaliyetlerini, perakende elektrik satış şirketlerinin borçlu müşterileri için elektrik kesme ve açma faaliyetini; abone sayaçlarının endeks okuma işlemlerini; enerji taleplerinin karşılanabilmesi enerji müsaadesi, proje onay, bağlantı sözleşmesi ve bağlantı yapılması ile ilgili işlemleri; sayaç sökme- takma ve kalibrasyon işlemlerini; bölgedeki teknik olmayan kayıplarla ve kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürüyoruz.”

“Yeni normale hazırlıklıyız”

2020’de, dijitalleşme yönündeki çalışmaları sayesinde COVID-19 salgını sonrası yeni normale hazırlıklı olduklarını ifade eden Odyakmaz, dijitalleşme sürecinin, tüm operasyonlarında en verimli iş yapış şekline ulaşma hedefiyle 2021’de de devam edeceğini, organizasyonların teknoloji ve yaşamla uyumunu sağlamak için değişim ve dönüşümü sürekli kılmaya çalışacaklarını vurguladı.

2021’in, parametrelerin yeniden belirlendiği ve 5 yıl sürecek yeni bir tarife döneminin ilk yılı olacağını aktaran Odyakmaz, “Yeni tarife dönemi; tüm sektör için yeni uygulamaları da beraberinde getirecek. Bölgeye değer katan yatırımların yapılması, operasyonların yeni iş yapış şekillerine göre yorumlanarak verimliliğin artırılması, veriye dayalı analiz becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

“2016-2020 dönemi yatırımları için 1 milyar TL’lik bütçe ayırdık”

2016-2020 tarife döneminde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planları için 1 milyar liralık bütçe belirlediklerini aktaran Odyakmaz, “Özelleştirme öncesi dönem ile kıyasladığımızda yatırımları neredeyse 3 katına çıkarmış durumdayız. Bunun yanı sıra yükleniciler hariç bin 611 çalışana iş imkanı sağlıyoruz. Bölgenin sosyoekonomik yapısına katkıda bulunuyoruz” dedi.

Türkiye’de son yıllarda elektrik enerjisi ile ilgili yürütülen politika ve stratejiyle birlikte yenilenebilir kaynaklar ve verimlilik konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Necmi Odyakmaz, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik planında da yenilebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güce oranını yüzde 59’dan yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Artan teşvikler ile yenilenebilir enerji alanının daha da cazip hale geleceğine, enerji verimliliği konusunda da sürdürülen politikalar ile daha az enerji tüketilerek daha yüksek katma değer sağlanabileceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Enerji üretiminin, yeni teknolojiler ve depolama faaliyetleri ile desteklenmesi gerektiğine değinen Odyakmaz, Tuz Gölü Doğal Gaz depolama projesi ve elektrik depolanmasına yönelik yeni yaklaşımların, ülkenin enerji üretimine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, 2005’in Ağustos ayında yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile başlayan ve bugüne kadar uzanan süreçte ülkenin elektrik piyasası adına arz güvenliği bakımından bir başarı öyküsü yarattığını söyleyerek, 2005 yılında 40 bin 500 MW olan toplam elektrik kurulu gücün, bugün 91 bin MW seviyelerine ulaştığını aktardı.

Tam liberal bir elektrik piyasası oluşturmak adına sistem geliştirmeleri yapılabileceğini söyleyen Odyakmaz, özellikle gerçek maliyetlerin tam anlamıyla yansıtıldığı, fiyatların müdahalesiz tüm maliyetleri içerecek şekilde oluştuğu bir piyasa yapısının, özel sektör yatırımcılarının önünü görebilmesini ve doğru finansman modelini seçebilmeleri adına önemli olduğunu vurguladı.

“Ar-Ge için üniversiteler ile iş birliği yapıyoruz”

Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar ve teknolojik yatırımlarla verimliliği artırmayı hedeflediklerini dile getiren Odyakmaz, yeni projeler için bölgedeki üniversitelerle iş birliği içinde Ar-Ge projeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi. Geliştirdikleri S.A.R.P. projesini EPDK onayıyla hayata geçirdiklerini aktaran Odyakmaz, şunları kaydetti: “Arttırılmış gerçeklik gözlüğü (HoloLens) ile gerçekleştirilen projede Microsoft’un artırılmış gerçeklik gözlüğü kullanılıyor. Bulunduğunuz dış dünya görüşünüzün içine sanal üretilmiş görüntülerin yerleştirilmesini sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojisi arkeolojiden mimariye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda kullanılmaya başlamıştır. Bu gözlük ile elektrik arıza ve bakım, onarım çalışmalarında teknik elemanların uzaktan yönlendirilebilmesine, SCADA sistemi üzerinde arızalara kısa sürede müdahale edilebilmesine, teknik eğitim uygulamalarının kolay ve uygulamalı yapılabilmesine imkân sağlıyor.”

SEDAŞ olarak, Türkiye'nin geleceğinin Ar-Ge'de olacağı bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Odyakmaz, geliştirip EPDK onaylarını aldıkları projeleriyle, Türkiye’yi ve elektrik sektörünü çok daha iyi yerlere taşıyarak, zamandan kazanmayı, verimliliği artırmayı ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.