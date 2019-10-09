Seferoğlu Grup'tan, “Kendi Elektriğini Kendi Üreten Okul” projesine destek

09 Ekim 2019

Dilek FİDAN-KAYSERİ

“Kendi Elektriğini Kendi Üreten Okul” mottosu ile hareket eden Seferoğlu Grup, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi çatısı üzerine güneş enerji panelleri yerleştirerek sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek. Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GES ile yılda yaklaşık 20.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecek.

“Güneş Enerjisi ile doğaya tam destek sağlayacağız”

Bu proje ile çevre ve enerji verimliliği alanında kayda değer farkındalık oluşturacaklarını söyleyen Seferoğlu Grup Firma Genel Müdür Yardımcısı Murat Seferoğlu, “ Öğrencileri temiz ve çevre dostu güneş enerjisi üretimi hakkında bilgilendirmek, eğitimlerini desteklemek, okullarında bir uygulama alanına sahip olmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bundan böyle kendi elektriğini kendisi üretirken öğrenciler okullarında sahip oldukları GES tesisi ile yenilenebilir enerji teknolojisinin gelişimini yakından takip edebilecekler. Ayrıca teorik ve pratik olarak eğitim alacaklar. Okul çatısının üzerine gücü 240 Wp olan 48 adet panel yerleştirildi. İnvertör gücü 15000 VA olan ve kurulu gücü 11,52 kWp olan çatı üzeri GES ile Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yılda yaklaşık 20.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecek ”dedi.

Yenilenebilir enerji santralleri konusunda sürekli kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Seferoğlu, “Firma olarak, her zaman ön planda tuttuğumuz ‘Temiz üret, bilinçli tüket’ felsefemizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğaya saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Biliyoruz ki insanlar olarak parçası olduğumuz doğaya adil davrandıkça, uyum sağladıkça, doğa bize güç verecek, ilham kaynağı olacak ve bizi aydınlatmaya devam edecek. Bu düşüncelerle faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.