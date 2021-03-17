‘Şef’likten üreticiliğe geçti

İmam GÜNEŞ

Türkiye’de son yıllarda girişimci kadın sayısında gözle görülür bir artış var. Öyle ki, son 15 yılda kadın işveren sayısı 49 binden 129 bine çıkmış durumda. Bu girişimci kadınlardan biri de Özlem Mekik. Mekik, 17 yıllık gastronomi birikimi ve şeflik tecrübesinin yanına şimdi girişimciliği de ekledi. İki yıl önce Pro Duc markası ile mutfak ürünleri sektörüne giriş yapan Mekik, ikinci markasını da devreye aldı. ‘Kadı Kızı’ markasıyla mutfaklara giren Mekik, 5 ay önce faaliyetlerine başladı. Ürün gamında tencere, tava, tabak, çatal, bıçak gibi klasik mutfak ürünleri olan Kadı Kızı’nda, Anadolu’daki tedarikçilerden aldığı ürünleri, kendi tasarımlarıyla özgün bir hale getiriyor.

Dünyaya açılmak istiyor

‘Türkiye'de her evin mutfağına en az bir ürünümüzle girmek istiyoruz’ diyen Özlem Mekik, bir sonraki hedefinin ise dünya mutfakları olduğunu açıkladı. Pişiren ve sunan herkesin hayatına ürünleriyle dokunmak istediklerini belirten Mekik, “Kadı Kızı, yaklaşık 2 yıldır altyapı çalışmalarını sürdürdüğümüz bir projeydi. Pandeminin de ortaya çıkması ile beraber zorunlu bir hızlanma ile projeyi hayata geçirdik. Kadınların mutfaklarında kullanabileceği en doğru ürünleri, onlarla buluşturmak istedik. Yatırım maliyetimizi 10 milyon TL olarak belirledik. 2020’de bu yatırımın 5 milyon TL’lik kısmını gerçekleştirdik. Kalanını da 2021’de tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

İhracata 2022’de başlayacak

Satış yolculuğuna e-ticaret kanalı ile başlayan Mekik, online kanalda güçlü bir pazar payı elde etmek, sonrasında da satış noktaları oluşturmak istediklerini söyledi. 2022 yılı itibarıyla da ihracata başlamak istediklerini vurgulayan Mekik, şöyle devam etti: “Ülkemizin en önemli ekonomik ihtiyacı olan ihracat tarafında da yol almak genel yol haritamız olacak. İhracat tarafında Pro Duc markamız ile yurtdışı satışımız halihazırda devam etmekte. 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Uzun vadede de e-ticaret kanalında ‘Kadı Kızı Europe’ olarak yatırımlarımız olacak. Markamızın temellerini Türkiye’de atıp dünyaya daha fazla açılmak istiyoruz. Ayrıca yurtiçinde satış noktaları oluşturup offline kanalda da satış ağımızı genişletmek istiyoruz. Şu anda Trendyol ve Hepsiburada üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. 5 aylık bir marka olmamıza rağmen Trendyol’da ev ve mutfak eşyaları sektöründe 4’üncü sıraya yükseldik.”

13 üreticisi var

Ürün gamını 40’a çıkarmaya hazırlanan Mekik, “Birden fazla ürün gamımız olduğu için İstanbul, Kahramanmaraş, Bilecik, Afyon gibi ülkemizin birçok ilinde üretim yapıyoruz. Türkiye’de 13 üreticimiz var. Şekerpınar’da bir depomuz bulunuyor. Mutfak ürünlerimizin yanı sıra banyo ürünleri üretmek için de hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

Hammadde fiyatları zorluyor

Hammadde fiyatlarının son dönemde hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Özlem Mekik, şunları söyledi: “Hammadde fiyatları ne kadar düşerse o kadar çok eve girebiliriz. Fiyatlardaki artış, yurtdışındaki müşterilerimize fiyat vermede bizi zor durumda bırakıyor. Bir hafta önce verdiğiniz fiyatı bugün veremiyorsunuz. Çok düşük kar marjları ile satışlar yapıyoruz. Bu durum ürünü pazara sokarken, strateji oluştururken zorlayıcı oluyor.”