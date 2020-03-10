Seger kadınlarına pozitif yaklaşım

10 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da ürettikleri kornaları, 70’ten fazla ülkeye ihraç eden Türkiye’nin en büyük korna üreticisi Seger, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü farklı bir organizasyon ile kutluyor. Seger Kadınlar Kulübü’nün düzenlediği özel söyleşide Aile ve Çift Terapisti Burcu Üzümcüler “İlişkilere Pozitif Yaklaşım” ile ilgili interaktif bir söyleşi yaptı. Otomotive sektöründe kadın sesine önem veren marka olarak çalışmalarına 2010 yılından beri “Seger Kadınlar Kulübü” ile devam eden Seger, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kadının güçlenmesini destekleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “İlişkilere Pozitif Yaklaşım” söyleşisi ile bir arada kutladıklarını belirten Seger Genel Müdürü Tülin Tezer Kadınlar Kulübünün Seger’in içindeki en aktif organizasyon olduğunu söyleyerek, yapılan gezi, söyleşi ve eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin iş yerinde ilişki ve iletişimi güçlendirdiğini ve ortak çalışma kültürü oluşturduğunu sözlerine ekledi. Aynı zamanda bu etkinliklerde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair daha yaratıcı ve hedef odaklı çözümler üretebildiklerinin de altını çizdi.

Kadınların sosyalleşmesi, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve bu yolla bilgilenerek toplumsal değişime katkı sağlanması amacıyla birçok çalışmaya imza atan, yaklaşık 30 yıldan bu yana Seger’in farklı kademelerinde görev alan ve halen Genel Müdürlük görevini yürüten Tülin Tezer; “Günümüzde artık birçok şirket “fırsat eşitliği” ilkesiyle kadınlara daha fazla fırsat sunma görüşünü, iş yapma biçimlerine ve şirket kültürlerine yerleştirmek için yeni stratejiler belirledi. Günümüzün ekonomik kalkınma göstergelerinden bir tanesi şüphesiz kadının iş gücüne ve iş hayatına ne kadar katıldığı. Ekonomiye aktif olarak katılan, üreten, sosyo-ekonomik olarak güçlenen kadın nüfusunun artışı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamasını beraberinde getiriyor. Otoritelerin ve şirketlerin farklılıkları kucaklamaları, herkesi kapsayan platformlar oluşturmaları ve çeşitliliği kültürlerine dâhil etmeleri gerekiyor” dedi.