Seger Korna, üçüncü fabrikayı Rusya’da kuracak

12 Aralık 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa’da 1981 yılından beridir faaliyet gösterirken, 15 yıl önce 2 milyon dolarlık yatırımla ikinci tesisini Çin’de devreye alan Seger Korna, üçüncü fabrikasını Rusya’ya açmaya hazırlanıyor. Yıllık 20 milyon korna imalat kapasitesi ile çalışan firma, 2020 itibariyle araç üzerinde kullanılan halojen ve led aydınlatma üretimine de başlayacak.

Ana sanayide kendi alanında Avrupa ile çalışabilen üç firmadan biri olduklarını belirten Seger AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, yeni yılda marka güçlerini kullanarak korna haricinde ürün çeşitlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. “Başka parçaları da markalarımızın altında toplamak istiyoruz” diyen Baykal, 2020 itibariyle araç üzerinde kullanılan halojen ve led aydınlatmalar alanında da faaliyet göstermeye başlayacaklarını ifade etti. Baykal, “Korna alanında yarattığımız kaliteli ve güvenilir ürün anlayışımızı bu alanda da devam ettireceğiz. Aynı zamanda yeni fabrika ve satış ofisleri açmak üzere fırsatları takip ediyoruz. Müşterilerimiz bizden yeni yatırımlar talep ediyor. “Gelin burada üretin” diyorlar. Biz de Rusya’da yeni bir üretim tesisi açmak için fizibilite çalışmaları yapıyoruz” dedi. 15 yıl önce Çin’de 2 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatan Selim Baykal, “Türkiye’de rakibimiz yok; ancak Çin’de 300’ün üzerinde rakibimiz var. Bu amaçla hem işgücü maliyetlerimizi azaltmaya odaklandık hem de önümüzdeki 3 yılda otomasyon ve teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Üretimin yüzde 80’inini 70 ülkeye ihraç ettiklerine de değinen Baykal, 2020 için kendilerine Rusya pazarını hedef aldıklarını söyledi. Baykal, “Rusya, korna pazarında fırsatların olduğu bir bölge. Hem fazla üretici yok hem de pazar büyük. Bu amaçla iki yıl önce Rusya’da satış ofisi açtık. Türkiye’de iç piyasa satışlarımızı ana distribütörler vasıtasıyla yapıyoruz. Rusya’da da benzer bir yapı kurarak ürünlerimizi yurtdışında satacak distribütör ağı oluşturmak istiyoruz. Öte yanan Latin Amerika’da Brezilya pazarına girmek istiyoruz” dedi.

Yerli otomobilin kornasını Seger üretecek

Elektrikli araç kornalarındaki çalışmalarıyla edindikleri tecrübenin kendilerini yerli otomobil projesine taşıdığını belirten Selim Baykal, “Yerli otomobil projesini üreten ekipten bu yönde bir talep aldık. Yakın zamanda yerli otomobilin detayları ve korna ile ilgili kısımlarda kotasyon aldık. Bu projenin yanı sıra farklı global markalarla pazara sunacakları yeni modellerinin kornalarını üretmemize yönelik görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Sektörün seyrini ABD-Çin ticaret savaşları ve Brexit belirleyecek

2020 yılından umutlu olduklarını aktaran Selim Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa pazarında Brexit nedeniyle belirsizlikler sürüyor. Bu da üretim rakamlarını etkiliyor. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları da tüm dünyada ticareti çok kısıtlıyor. ABD-Çin anlaşması sağlanır ve Brexit süreci de iyi bir şekilde atlatılırsa Türk otomotiv yan sanayi sektörü için güzel bir sene olacak.”