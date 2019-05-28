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Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm

Türkiye ve Çin’de üretim yapan Seger Korna, elektrikli araçların sessiz çalışmaları sebebiyle oluşan trafik kazalarını, yeni geliştirdiği korna ile en aza indirmeyi hedefliyor.

Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm
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