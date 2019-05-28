Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm
Türkiye ve Çin’de üretim yapan Seger Korna, elektrikli araçların sessiz çalışmaları sebebiyle oluşan trafik kazalarını, yeni geliştirdiği korna ile en aza indirmeyi hedefliyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.