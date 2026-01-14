Şehirler dikey büyüdükçe asansör ihtiyacı artıyor

Recep ERÇİN

Toplamda 12 milyar dolarlık ciro ile pazarın üç büyük oyuncusundan biri olan Finlandiyalı şirket KONE’nin Başkanı ve CEO’su Philippe Delorme ile KONE Türkiye ve Kazakistan Genel Müdürü Bora Tuncer’in verdiği bilgiye göre, dünyada 25 milyon asansör var ve bu asansörlerin 15 milyonu on yıldan daha eski.

Dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Delorme, “Şehirler yatay olarak değil de dikey olarak büyüyor, bu yüzden asansörlere ihtiyaç var” dedi.

Çin, Hindistan, Amerika ve Avrupa’da üretim merkezleri bulunduğunu, Türkiye’de ise yaygın ve yetkin bir servis ağına sahip olduklarını ifade eden Delorme, “Türkiye’de 1 milyon asansör var. Bu, Türk pazarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. 300 binden fazla asansör de 15 yaşın üzerinde. Türkiye’de bu anlamda iyileştirme için çok fırsat var. Asansörde uygun fiyattan ziyade güvenlik çok daha önemli” diye konuştu.

Delorme’ye İstanbul metrolarında yürümeyen merdivenleri anımsattığımızda, “Rakiplerle ilgili konuşmak istemeyiz ama biz her zaman bütün müşterilere yüksek kalite ürünlerle hizmet vermeye hazırız” mesajını verdi.