Şehzade, TurkishExporter ile pazar yelpazesini genişletiyor

Giyim, gıda, kuruyemiş ve taş mermer sektörlerde faaliyetlerine başlayan Şehzade Dış Ticaret ve Lojistik, kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık dönem içerisinde, ürünlerinin neredeyse tamamına yakınını birçok ülkeye ihraç eder konuma ulaştı.

Pandeminin gölgesinde geçen 2020’nin ardından, yeni yılda yeni hedeflere odaklanan Şehzade Dış Ticaret kurucusu ve üst düzey yöneticisi olan Abdulkadir Barçın, “Pandemiyle birlikte daha da hız kazanan dijital dönüşüme ayak uydurmanın yanı sıra, ihracatta yeni pazar arayışlarımızı ve görüşmelerimizi üye olduğumuz B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şehzade Dış Ticaret ve Lojistik ihracat stratejilerinde yenilikleri ve teknolojiyi ön planda tuttuklarını ve bu bağlamda TurkishExporter’a üyeliklerinden sonra belirledikleri ihracat hedeflerine kısa vadede ulaşabileceklerini ifade eden Barçın “İlk etapta üye olurken endişelerimiz vardı ama kısa bir sürede TurkishExporter platformundaki alıcılar ile yaptığımız görüşmeler, ihracata dönüşünce bu platformun daha önceden tercih etmemiz gereken güvenilir bir sistem olduğunu gördük. Üyeliğimizi bu bağlamda uzun yıllar devam ettirmeyi düşündüğümüzü ve sektördeki diğer firmalara gözü kapalı güvenebilmelerini söyleyebilirim. Ayrıca TurkishExporter sisteminde çalışan herkesin saat ve zaman demeden firmamıza olan ilgilerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehzade Dış Ticaret ve Lojistik firmasının kurucusu ve üst düzey yöneticisi Abdulkadir Barçın:

“B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile ilk çalışmaya başladığımızda daha önce deneyimlemediğimiz bir platform olduğu için endişelerimiz vardı fakat platformdan yaptığımız görüşmeler ile 2 ay gibi kısa bir sürede Libya, Sri Lanka, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüklü miktarda ihracat yaparak bu sene belirlediğimiz ihracat hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

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