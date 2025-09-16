Seiso Enerji'den 4,55 milyon dolarlık GES anlaşması

YEO Teknoloji'nin iştiraki Seiso Enerji, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketle 4,55 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

Ankara'da bulunan fabrikanın çatılarına kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) kapsamında elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin anahtar teslim olarak yapılacağı belirtildi. Projenin dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma süreçlerini kapsayacağı kaydedildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin iştiraklerinden Seiso Enerji Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir savunma sanayii şirketi arasında Ankara'da bulunan fabrika çatılarına kurulacak Güneş Enerji Santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapımı (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) için 4.550.000 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır. "