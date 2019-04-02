Seka Otomotiv, ihracat payını yüzde 50'ye çıkaracak

02 Nisan 2019

RABİA KORKMAZ KOÇ

Dünya genelinde 25 ülkeye ihracat gerçekleştiren Seka Otomotiv, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. 2002 yılında torna atölyesi olarak iş hayatını sürdüren firmanın 2014 yılında Recep Kaya'nın katılmasıyla Seka Otomotiv markasının oluşturulduğunu anlatan Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, proje araştırmaları ve piyasa ihtiyaçları çerçevesinde, robotik sistem teknolojisi ile alüminyum yakıt deposu üretimine başlanmasına karar verdiklerini söyledi. Sert, "Müşteri talepleri ve mevcutta ürettiğimiz ürünlerin, müşterilerimiz tarafından beğenilmesi neticesinde, hidrolik yağ tankları üretimi de devreye alındı. Bugün 10 bin m2'lik fabrika sahasında üretim gerçekleştirerek, yaklaşık 25 ülkede 47 firmaya hizmet veriyoruz. Hedefimiz, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkarmak" dedi.

Hava tüpü ile hidrolik tank üretecek

Geçen yıl yaklaşık 4 bin adet alüminyum çelik yağ deposu ile 250 adet alüminyum ve çelik yakıt deposu üretimi gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre üretim miktarını yüzde 85 oranında arttırdıklarını anlatan Rıza Sert, şu bilgileri verdi: "Firmamız 2018 yılında 9 milyon TL'lik ciro elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında büyüdü. Firmamız, gelecek planları çerçevesinde yağ ve yakıt depoları üretimlerinin yanında, segmentine 2 yeni ürün grubu daha ilave etmeyi düşünmekte. Planlanan bu 2 ürün grubu için üretim altyapısı hazır olmakla birlikte, önümüzdeki kısa dönem içerisinde alüminyum ve çelik hava tüpleri ile yine alüminyum ve çelik silindirik hidrolik tankların üretimine başlayacak."