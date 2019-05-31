Seka'dan 8.5 milyon TL yatırım

31 Mayıs 2019

Otomotiv sektöründe yakıt ve yağ deposu üretimiyle faaliyet gösteren Seka Otomotiv, yeni bir tesis yatırımı planlıyor. 2020 yılında 30 bin metrekarelik bir fabrika kurmayı hedeflediklerini söyleyen Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, tesis için 8.5 milyon liralık yatırım bütçesi öngördüklerini ve üretimin tamamını yeni tesislerinde yapmayı planladıklarını açıkladı.

2018 yılında yaklaşık 4 bin adet alüminyum ve çelik yağ deposu ile 250 adet alüminyum ve çelik yakıt deposu ürettiklerini aktaran Rıza Sert, “Bir önceki yıla göre üretim miktarını yüzde 85 artırdık. 2018 yılında 9 milyon liralık ciro elde ederek, yine bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında büyüdük” dedi.

25 ülkede 47 firmaya hizmet veriyor

Firmalarının temelinin 2002 yılında torna atölyesi olarak atıldığını, 2014 yılında Recep Kaya’nın katılmasıyla Seka Otomotiv markasının oluşturulduğunu anlatan Seka Otomotiv Genel Müdürü Rıza Sert, proje araştırmaları ve piyasa ihtiyaçları çerçevesinde, robotik sistem teknolojisi ile alüminyum yakıt deposu üretimine başlamaya karar verdiklerini söyledi. Sert, “Müşteri talepleri ve ürünlerimizin talep görmesi neticesinde, hidrolik yağ tankları üretimi de devreye alındı. Bugün itibarıyla 10 bin metrekarelik fabrikada üretim yapıyoruz. 25 ülkede 47 firmaya hizmet veriyoruz. Hedefimiz, ciroda yüzde 30 olan ihracatın payını bu yıl yüzde 50’nin üzerine çıkarmak” dedi.

Öte yandan gelecek planları çerçevesinde yağ ve yakıt depolarının yanı sıra iki yeni ürün grubunun da üretimine başlamayı planladıklarını aktaran Rıza Sert, “Ürün gamımıza eklemeyi düşündüğümüz bu iki ürün grubu için üretim altyapısı hazır. Kısa vadede alüminyum ve çelik hava tüpleri ile alüminyum ve çelik silindirik hidrolik tankların üretimine başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.