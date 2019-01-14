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Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahiplerinden K.B. ile O.B., Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı
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Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden K.B. ve O.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Şeker Piliç'in, 2015 yılında iflasına karar verilmişti. İflas sonrasında Bandırma'daki fabrika, 30 milyon lira bedelle satılığa çıkarılmıştı.

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Dunya.com

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