Şekerbank ve İklimsa'dan sürdürülebilir enerji yatırımları için iş birliği

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji verimliliğinin finansmanına yönelik desteğini sürdüren Şekerbank, EKOkredi ile iş birliklerine devam ediyor.

Şekerbank bu kapsamda, iklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından İklimsa ile yeni bir iş birliğini hayata geçirerek, güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen müşterilerine temiz enerjiye geçişte finansal destek sağlıyor.

Banka, yeşil dönüşüme yönelik çatı ve arazi güneş enerji sistemleri (GES) projeleri yaptıracak müşterilerine, EKOkredi ile 48 aya varan vadeler ve avantajlı koşullarda finansman desteği sağlarken, müşterilerinin karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunacak.

Düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak için tüm sektörlerin ihtiyaç duyabileceği sürdürülebilir finansman ürün ve hizmetlerine yönelik çalışmalar yürüten banka, Türkiye'de enerji verimliliği yatırımlarını finanse eden ilk bankacılık ürünü EKOkredi'yi 2009 yılında geliştirerek, bugüne kadar bireylerden işletme ve çiftçilere 123 bine yakın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırdı.

Ender Çevik: “Çevre duyarlılığını kredilendirme süreçlerimize taşıyoruz”

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Enerji verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesine katkı sunarken yeşil dönüşüme yönelik tabana yaygın bir farkındalık oluşturuyoruz. Türkiye'de bir ilk olan ürünümüz EKOkredi ile enerji verimliliğine yönelik yatırımları uygun koşullarda finanse ediyor, çevre duyarlılığını kredilendirme süreçlerimize taşıyoruz. İklimsa ile iş birliğimiz doğrultusunda da müşterilerimize GES sistemleri kurulumunun hem uygun koşullarda finansmanı hem de güvenilir teknik çözümler sunan iş ortağımızla uçtan uca çözümü konusunda destek veriyoruz. Şekerbank olarak, enerji verimliliğinin finansmanı konusunda tabana yaygın müşteri profilimize daha uygun kaynakları ulaştırma amacıyla bu kapsamdaki iş birliklerine devam edeceğiz” dedi.

Tansu Öztorun “Sürdürülebilir çözümlerle dünyaya değer katıyoruz”

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da, çevreye dost ve ekonomik tasarruf sağlayan sürdürülebilir çözümlerle geleceğe değer katmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Sanayicilerin ve işletmelerin, elektrik tüketim maliyetlerini azaltmak ve uluslararası alanda daha rekabetçi fiyatlar ile ülkemize ihracat geliri kazandırmak amacıyla güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgisi artmaktadır. Biz de Türkiye'nin en köklü iklimlendirme şirketlerinden biri olarak, dünyaya değer katacak çözümlerimizi yaygınlaştırıyoruz. 71 ilimizdeki 500'ü aşkın yetkili satıcı ve servis ağımızla birlikte güneş enerji sistemlerinde kurumsal ve bireysel çözümlerle, tarım sektöründen konut projelerine çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Organizasyon yapımız, müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmet ve ihtiyaca uygun proje üretme becerimiz ile GES sektöründe en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu vizyonla ülkemizin değerli kurumlarından Şekerbank ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin yenilenebilir enerji sistemlerindeki önemli projelerin ivmelenmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”