Şekerbank’a 160 milyon dolarlık uluslararası kaynak

Şekerbank’ın temin ettiği kredinin imza töreni, sendi­kasyona öncülük eden Hollan­da Kalkınma Bankası (FMO) ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nın özel sektör temsil­cisi Proparco, Japonya Ulusla­rarası İşbirliği Ajansı (JICA) ve çevresel ve sosyal kalkın­ma odaklı etki fonları olan Gü­neydoğu Avrupa Fonu (EFSE), Blue Orchard Mikrofinans­man Fonu (BOMF) ve ILX Fo­nu (ILX) dahil toplam 6 ulus­lararası finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenine ayrıca Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Japonya Istan­bul Başkonsolosu Kenichi Ka­sahara katıldı.

Euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan söz konu­su sendikasyon kredisi, kırsal bölgeler ağırlıklı olmak üzere, KOBİ ve mikro işletmeler ile sürdürülebilir tarım ve kadın bankacılığı alanlarına yönelik kullanılacak.

“Şekerbank öncü bir anahtar olarak görülüyor”

Basın toplantısına ev sa­hipliği yapan Şekerbank Ge­nel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, sendikasyona iştirak eden tüm kuruluşlara Türki­ye’nin sürdürülebilir kalkın­masına sağladıkları katkı için teşekkür ederek şunları söyle­di: “Uluslararası finans kuru­luşları, Türkiye’de merkez dışı bölgelerdeki çiftçi ve KOBİ’le­re ulaşmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmanı destek­lemek için Şekerbank’ı öncü bir anahtar banka olarak gör­meye devam ediyor.

Nitekim, Şekerbank’ın yurtdışı kredile­rinin tamamı kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşla­rından, yalnızca sosyal ve çev­resel amaçlar için edinilmiş­tir. Şekerbank’ın iş ortağı olan Hollanda Kalkınma Bankası FMO’nun Bankamıza sağladı­ğı desteği böylesine geniş ka­tılımlı ve prestijli uluslararası bir proje ile artırarak sürdür­mesinden ötürü minnettarız.”

“Türkiye’de ilk özel sektör yatırımını Şekerbank’a yapıyoruz”

Şekerbank’a sağlanan geniş katılımlı krediye ilişkin törende konuşan JICA Ülke Direktörü Daisuke Watanabe: “JICA’nın Türkiye’ye yönelik ilk Özel Sektör Yatırım ve Finansman Projesi olacak bu kredi aracılığıyla yalnızca finansman sağlamayı değil, aynı zamanda Japonya ve Türkiye’de faaliyet gösteren mikro işletmeler ile KOBİ’ler arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Proparco Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Stéphane Froissardey ise “Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirerek kadınların ekonomiye dahil edilmesi, mikro işletmeleri ve KOBİ’leri destekleme taahhüdümüz için önemli bir adım” dedi.