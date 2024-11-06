Şekerbank’a 160 milyon dolarlık uluslararası kaynak
Şekerbank, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) liderliğinde yaklaşık 160 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli, tamamı sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik kullanılmak üzere 6 ayrı kalkınma odaklı uluslararası kuruluşun katılımı ile bir sendikasyon kredisi sağladı. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Şekerbank’a sağladığı kredi ile Türkiye’de ilk kez özel sektöre yönelik finansman desteği sundu.
Şekerbank’ın temin ettiği kredinin imza töreni, sendikasyona öncülük eden Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nın özel sektör temsilcisi Proparco, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve çevresel ve sosyal kalkınma odaklı etki fonları olan Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE), Blue Orchard Mikrofinansman Fonu (BOMF) ve ILX Fonu (ILX) dahil toplam 6 uluslararası finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenine ayrıca Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Japonya Istanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara katıldı.
Euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan söz konusu sendikasyon kredisi, kırsal bölgeler ağırlıklı olmak üzere, KOBİ ve mikro işletmeler ile sürdürülebilir tarım ve kadın bankacılığı alanlarına yönelik kullanılacak.
“Şekerbank öncü bir anahtar olarak görülüyor”
Basın toplantısına ev sahipliği yapan Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, sendikasyona iştirak eden tüm kuruluşlara Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına sağladıkları katkı için teşekkür ederek şunları söyledi: “Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye’de merkez dışı bölgelerdeki çiftçi ve KOBİ’lere ulaşmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmanı desteklemek için Şekerbank’ı öncü bir anahtar banka olarak görmeye devam ediyor.
Nitekim, Şekerbank’ın yurtdışı kredilerinin tamamı kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından, yalnızca sosyal ve çevresel amaçlar için edinilmiştir. Şekerbank’ın iş ortağı olan Hollanda Kalkınma Bankası FMO’nun Bankamıza sağladığı desteği böylesine geniş katılımlı ve prestijli uluslararası bir proje ile artırarak sürdürmesinden ötürü minnettarız.”
“Türkiye’de ilk özel sektör yatırımını Şekerbank’a yapıyoruz”
Şekerbank’a sağlanan geniş katılımlı krediye ilişkin törende konuşan JICA Ülke Direktörü Daisuke Watanabe: “JICA’nın Türkiye’ye yönelik ilk Özel Sektör Yatırım ve Finansman Projesi olacak bu kredi aracılığıyla yalnızca finansman sağlamayı değil, aynı zamanda Japonya ve Türkiye’de faaliyet gösteren mikro işletmeler ile KOBİ’ler arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Proparco Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Stéphane Froissardey ise “Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirerek kadınların ekonomiye dahil edilmesi, mikro işletmeleri ve KOBİ’leri destekleme taahhüdümüz için önemli bir adım” dedi.