Şekerbank'tan 15 milyon dolarlık kredi anlaşması
Şekerbank, Global Gender-Smart Fund S.A. ile 15 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Kredi, kadın bankacılığı kapsamında KOBİ ve mikro işletmeleri destekleyecek.
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Şekerbank, Global Gender-Smart Fund S.A. ile 15 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.
Şekerbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Incofin Investment Management aracılığıyla, Global Gender-Smart Fund'dan sağlanan kredi kadın bankacılığı kapsamında KOBİ ve mikro ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla kullanılacak.
3 yıl vadeli kredinin, anaparası vade sonunda defaten ödenecek.