Şekerbank'tan İGE iş birliği ile kadın ihracatçılara destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İGE ile işbirliği kapsamında, İhracatta Kadın Gücüne Destek Paketi'yle ihracatçı kadın KOBİ’ler ile kadın çalışan oranı yüzde 50’nin üzerinde olan ihracatçılara özel finansman imkanı sunulacak.

Destek paketine yönelik protokol imza töreni, Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik ve İhracatı Geliştirme AŞ Finans, İş Geliştirme ve İK Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tuğrul Topaç arasında gerçekleştirildi.

Buna göre, kadın ihracatçıların 10 milyon TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçları, İGE kefaletiyle 6 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vadelerle karşılanacak.

Şekerbank ve İGE işbirliğiyle oluşturulan söz konusu paket, kadınların iş gücüne katılımını ve rekabet güçlerini artırarak iş hayatında daha aktif bir rol oynamalarına yardımcı olacak.

Aynı zamanda banka, finansman desteğinin yanı sıra ihracat konusunda firmalara vesaik hazırlama danışmanlığı ve finansal okur yazarlık eğitimi gibi imkânlar da sağlayacak.

İhracatta Kadın Gücüne Destek Paketi'nden yararlanmak isteyen ihracatçı kadınlar 31 Aralık 2024 tarihine kadar Şekerbank şubelerinden başvuru yapabilecek.

"Kadın girişimcilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik, İhracatı Geliştirme AŞ ile gerçekleştirdikleri bu protokol ile kadınların liderlik ettiği ve kadın istihdamının artırılmasını politika olarak benimseyen ihracatçıları desteklerken, ihracatın finansmanına ve uluslararası pazarda rekabet edilebilirliğin artmasına da katkıda bulunacaklarını belirtti.

Çevik, "Kadınların ekonomiye kattıkları güce inanıyor ve Şekerbank olarak kadın girişimcilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmaya, ekonomiye daha fazla kadın eli değmesini sağlayacak çözümleri üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracatı Geliştirme A.Ş. Finans, İş Geliştirme ve İK Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tuğrul Topaç ise İGE olarak sağladıkları kefaletler ile bankaların ihracata ayırdıkları kaynakları artırmalarını desteklediklerini belirtti.

Topaç, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli aktörleri olan ihracatçı kadınlarımız için geliştirdiğimiz kefalet destek paketlerimizin bir yenisini şimdi de Şekerbank iş birliği ile kadın ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu paket ile kadınlarımızın ihracata yaptıkları katkıya anlamlı bir destek sağladığımıza inanıyoruz. Şekerbank ile yaptığımız bu anlamlı iş birliğinin önümüzdeki dönemde diğer paydaşlarımız ile artarak devam etmesini önemsiyoruz."