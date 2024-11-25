Şekerci Cafer Erol globalleşme yolunda rotasını Avrupa’ya çevirdi

Geçmişten gelen tecrübesini bugünün yenilikleriyle geleceğe taşıyan Şekerci Cafer Erol, bu sene Mart ayında Bakü’de açtığı mağazasıyla yurtdışına ilk adımı attı. Globalleşme hedefini Avrupa, Körfez Bölgesi ve Amerika olarak belirleyen marka, bu alandaki stratejik yatırımını Londra ile sürdürdü. Şekerci Cafer Erol’un Londra mağazası uluslararası birçok marka ve restoranın yer aldığı Knightsbridge’in en hareketli noktalarından birinde dünyaca ünlü marka Harrods’ın hemen yanında yer alıyor. Yaklaşık 180 milyon TL'lik yatırımla hayata geçen proje, markanın Avrupa’ya açılımının ilk adımı oldu.

Şekerci Cafer Erol'un 5. kuşak temsilcisi Hakan Erol, markanın yurt dışı yatırım kararını büyük bir titizlikle aldıklarını vurguladı. Erol, “Yaklaşık iki yıl önce yurt dışına açılma politikamızı netleştirerek yurtdışı fuarlarına katılma kararı aldık. Beklentilerimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bugün Türkiye’deki mağazalarımıza gelen yabancı müşterilerimiz markamızı oldukça iyi tanıyor. 2024 Mart ayında Bakü’de açtığımız ilk yurtdışı mağazamızın ardından Kasım 2024’te Londra’nın en gözde bölgelerinden biri olan Knightsbridge’te dünyaca ünlü marka Harrods’ın hemen yanında yeni mağazamızı açtık. Hedefimiz Körfez bölgesinde, Avrupa’da ve Amerika’da büyümek. Bu büyümeyi her zaman kaliteyi en üst seviyede tutarak yapmayı planlıyoruz. 218 yıllık üretim ve satış tecrübemizle bu bölgelerde de üretim yaparak aynı lezzetleri orada da tattırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Londra’ya yaptıkları yatırımın sadece ticari değil aynı zamanda kültürel bir yatırım olduğunun altını çizen Hakan Erol, 218 yıllık miraslarının en değerli tatlarıyla Türk damak tadını burada yaşatmayı ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Erol “Önümüzdeki senelerde buradaki mağaza sayımızı altıya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada her Şekerci Cafer Erol mağaza açılışının bizim için kültür elçiliği görevimizi de yerine getirmek olacağını ve her adımımızda bu misyonu göz önünde bulunduracağımızı belirtmek isterim.” açıklamasında bulundu.

Knightsbridge: Londra'nın Prestij Merkezi

Londra'daki mağazasını şehrin en prestijli ve uluslararası alanda tanınan bölgelerinden biri olan Knightsbridge'te açan marka, lokasyon seçiminin perakende satış noktasının başarısına sağlayacağı katkının yanı sıra markanın küresel çapta tanınırlığını artıracak önemli bir prestij kazanımı olarak da yorumluyor.

Hakan Erol, lokasyonun önemine şu şekilde değindi:

“Londra’daki mağazamızı Knightsbridge’te, Harrods gibi prestijli bir markanın yanında açmak bizim için stratejik bir karar. Burası hem yerel halkın hem de farklı ülkelerden gelen yabancıların ilgisini çeken bir lokasyon. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin markamıza kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olmamız, markamızın globalleşme sürecinde önemli bir adım. Knightsbridge aynı zamanda kaliteli ve lüks tüketimin merkezi olması bakımından da bizim için yerinde bir tercih.”

Londra’daki Yatırım

Londra mağazasında Türk tatlılarının en seçkin örneklerini markaya özgü mağaza konseptiyle misafirleriyle buluşturacak olan Şekerci Cafer Erol, burada deneyimli ustalarının yanı sıra yerel kültüre adaptasyon eğitimi almış personelinden oluşan 65 kişilik deneyimli bir kadroyla hizmet verecek.

Londra’daki mağazasında aynı zamanda bir kültür elçiliği misyonu da üstlendiklerinin altını çizen Hakan Erol konuyla ilgili “Buradaki mağazamız sadece ticari bir girişim değil, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtma amacı da taşıyor. Bununla birlikte yılbaşı, paskalya, cadılar bayramı gibi özel gün kutlamalarını da tüm misafirperverliğimizle gerçekleştireceğiz. Mağazamızda bulunan VIP odalarımızda kişiye özel organizasyonlar da yapacağız. Bu süreçte her Şekerci Cafer Erol mağazasında olduğu gibi burada da kaliteli hizmeti en üst seviyede tutacağız.

Londra’daki mağazada en çok tercih edilen ürünler arasında Şekerci Cafer Erol’un ünlü lokumları, akide şekerleri ve çikolataları bulunuyor. Özellikle çikolata kaplı tahinli gofretler, çikolata kaplı karameller ve fitil lokumlar markanın en çok beğenilen ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca markanın geleneksel tatlarını modern bir dokunuşla sunan konsept mağaza dekorasyonu da ziyaretçilerin ilgisini çekecek.