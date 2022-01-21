Şekerlisoy, Kuzey Irak’ta kanser ilaçları üretecek

Leyla İLHAN

Temelleri 2006 yılında Gül Ecza Deposu’nun kurulmasıyla Elazığ’da atıldıktan sonra sağlık, turizm, gayrimenkul ve girişim olmak üzere dört farklı ana grupla faaliyet gösteren Şekerlisoy Topluluğu, bu yıl büyüme hedefini yüzde 20 olarak açıkladı. Grup, büyümenin önemli bir kısmını sağlık ve gayrimenkulde yaptığı yeni yatırımlarla elde etmeyi planlıyor.

Şekerlisoy Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şekerlisoy, sağlık sektöründe 365 milyon liralık ihracat yapan şirketlerinin Kuzey Irak’ta Barzani ailesi ile birlikte ilaç fabrikası yatırımı yapacağını söyledi. İlk etapta 35 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek fabrikada onkoloji alanına yönelik ilaç üretileceğini anlatan Şekerlisoy, “Irak’ın Arap ülkeleriyle Gümrük Birliği anlaşması var. Bu nedenle gümrük vergisi olmadan buradan ihracatımız mümkün olacak.” diye konuştu.

2021 yılında toplam hacmini 800 milyon TL’ye çıkararak yüzde 42 oranında büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Şekerlisoy, “2021 yılı bizim için gelişim, değişim ve büyüme yılı oldu. 12 aylık ciro hedefimize yılın ilk 9 ayında ulaşarak yılı hedefimizin üstünde kapattık. Bu büyümeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi. Özellikle gayrimenkul alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktaran Şekerlisoy, “Bugünkü planlarımız dahilinde bu yatırımların çıktılarıyla birlikte 2022’de yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Gayrimenkulde Athena markasıyla ilerliyor

2013 yılında gayrimenkul yatırımlarına başlayan gruplarının, 2014 yılında kendi turizm tesisleri ve konut projeleriyle inşaat alanında deneyim kazandığını anlatan Şekerlisoy, “Bunlardan Mersin’de konumlandırdığımız, yaşamın başladığı aynı zamanda satışın devam ettiği Athena Residence yer alıyor. Ayrıca yine Mersin’de yakında ön satışa çıkacak projemiz Athena Premium, Mersin’de Poseidon Tatil Sitesi, Bodrum’da Poyraz Konakları ile Dibekli Han Villaları projelerini sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Onur Şekerlisoy, memleketlerinde Elazığ Konakları, Elazığ Athena Loft projelerinin yapımını sürdürdüklerini de kaydetti.

Gayrimenkul Yatırım Fonu kuracak

Şekerlisoy Topluluğu olarak, 2022 yılı sonuna kadar Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu duyurmayı hedeflediklerini aktaran Onur Şekerlisoy, “Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuyla beraber tüm portföyümüzü yatırım fonuna devretmeyi ve yolumuza gayrimenkul alanında devam etmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Şekerlisoy Topluluğu bünyesinde bulunan gayrimenkul grubunun yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarına aktif şekilde devam ettiğini anlatan Şekerlisoy, “Grup, hayata geçirilen yatırımlarla beraber gayrimenkulde 2022 yılında 160 milyon TL ciro hedefliyor.” şeklinde konuştu

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