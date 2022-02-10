Şekerlisoy Topluluğu, fonksiyonel tıp ve OTC pazarına girdi

Sağlık, gayrimenkul, turizm, girişim olmak üzere dört ana alanda faaliyet gösteren Şekerlisoy Topluluğu, Live Yourself’i girişim grubu şirketlerine ekledi. Bünyesine kattığı Live Yourself ile fonksiyonel tıp ve OTC pazarına giriş yapan topluluk, markanın büyüme stratejilerini desteklemek üzere 10 milyon değerleme hisse alımı gerçekleştirdi. Topluluk hedefleri doğrultusunda 2024'e kadar toplamda 40 milyon TL yatırım planlıyor.

“İthal OTC ürünlerine yerli alternatifler sunacağız”

Live Yourself'i bünyelerine katmalarına ilişkin konuşan Şekerlisoy Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şekerlisoy, “Öncelikle bu değerlemenin şirketimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bizi beraber olmak istediğimiz oyuncular arasına taşıyacağından şüphemiz yok. Live Yourself fonksiyonel gıda ve yüksek potansiyelli besin takviyesi ile OTC pazarında öne çıkan bir marka. Marka 2020'de doğmasına rağmen markanın kurcusu Vildan Akay ve Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç çalışmaları önemli bir noktaya gelmiş. Biz de bu güzel çalışmanın güzel yerlere gelmesi konusunda bir iş ortaklığına soyunduk. Bu doğrultuda hedefimiz 2024 yılına kadar toplamda 40 milyon TL'lik bir yatırım sağlamak. Bu yatırım sayesinde özellikle ithal edilen OTC ürünlerine yerli ve kalitesi ile ön plana çıkan alternatif sunmak. Sağlıkta kişiye özel hücresel beslenme yaklaşımı ile kişiye özel besin takviyeleri üretilmesini hedeflerken kısa vadede ilk amacımız 2023 yılında Live Yourself Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni sağlıklı yaşam meraklıları ile buluşturmak. Topluluk olarak hedefimiz ise 2025 yılında bütünsel sağlığın öncü markası haline gelmek.” şeklinde konuştu.