Şekib Avdagiç: Dönüşüm yarışında geç kalan küresel maratondan kopacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, değişim ve dönüşüm yarışında geç kalanların, büyük bir hızla derinleşen fay hatlarını geçmekte zorlanacağını ve kısa süre içinde küresel maratondan kopmak zorunda kalacağını ifade etti. Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 yılı değerlendirmelerini ve 2023 yılına ilişkin öngörülerini anlatan Avdagiç, küresel yarışta yer alan yükselen ve gelişen bir ekonomi olarak Türkiye’nin bir şansı olduğuna dikkat çekerek, “Yeni gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirebiliriz. Bu sağlayacak hem teknoparklar, startup merkezleri gibi önemli bir altyapımız var, hem de güçlü ve yetenekli bir gençlik kaynağımız bulunuyor. Görünen o ki, yarışa üç adım geriden başlayanların yarışın içinde kalabilmeleri için dikey değil yatay sıçrama yapmaları elzem. Bunun için gerekli zeminleri oluşturmaları şart… Biz bunu yapacak ve başaracak güçteyiz. Türk iş dünyası olarak buna inanıyoruz. Türk iş dünyası olarak kendi gücümüze, girişimcilerimizin gücüne, milletimizin gücüne inanıyoruz” diye konuştu.

Gelecek yılda demokrasi, özgürlük ve güven içinde bir vatan anlamına gelen Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağını belirten Avdagiç, kuşkusuz sadece ekonomik açıdan bakıldığında bile Cumhuriyetin 100’üncü yılında ulaşılan büyüklüğün azımsanacak bir büyüklük olmadığını söyledi. Avdagiç, Cumhuriyetin ilk yıllarında 13 milyon olan Türkiye nüfusunun şimdilerde 85 milyona ulaştığına dikkati çekerek, “Kişi başına düşen milli gelirimiz 1923’te 45 dolardı, bugün 10 bin dolar civarında. 1923’te 50 milyon dolar ihracat yapıyorduk, 2022’de 255 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 19 milyar liralık gayrisafi yurt içi hasılamız (GSYH) da 2 trilyon liraya ulaştı. Bunlar büyük rakamlardır. Bu rakamlara Türk özel sektörünün gayretleriyle ulaştık” ifadelerini kullandı.

“İhracatımız ilk yarıdan sonra ivme kazanacak”

Avdagiç, 2022’de artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Şimdi önümüzde bir şans duruyor, uzmanların başta Avrupa Birliği ve ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin son tahminleri, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı yönünde. Bu şu demek, AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023’ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde. Ne yazık ki enflasyonda ise daha olumlu bir tabloya, 2022’de erişemedik. Ancak kurların sakin seyri ve baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyonun önümüzdeki aylarda düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Enflasyona karşı oluşturulacak bir toplumsal mutabakat ve topyekûn mücadele planı, tüm kesimlerin duyarlılığını artıracaktır. Aynı zamanda bozulan fiyatlama davranışlarının da hızla düzelmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte tarım girdi ve üretici fiyatlarındaki artışlar hala yüksek seyrediyor. Bu sebepten gıda enflasyonunda ortalamanın üzerinde seyreden fiyatların dikkatle izlenmesi gerekiyor. Ayrıca dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biri olan ve büyük bir tarım potansiyeline sahip ülkemizin bu alandaki avantajlarını ortaya çıkarmalıyız. Tarım ve hayvancılık, üstün olduğumuz alanlara dönüştürülmeli.”

“Yerli ve milli üretimde öncü Türkiye’yi inşa edeceğiz”

İTO Başkanı Avdagiç, 2023 yılında İstanbul Ticaret Odası’nın da 141’inci yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, İTO’nun 21’inci Çalışma Dönemi’nde iş dünyası ile birlikte sektörler için, İstanbul ve ülke ekonomisi için önemli ve büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Avdagiç, “İTO olarak en büyük gücümüz; “kesrette vahdeti”, “çoklukta birliği”, “farklılıkta zenginliği” yakalamamız olacaktır. Buradan elde ettiğimiz güçle, büyük hedeflerimizi, ekonomide ve ticarette en verimli şekilde hayata geçireceğiz. Asla taviz vermeyeceğimiz biricik amacımız; Türkiye ve İstanbul ekonomisini büyütmektir, küresel platformda birinci lige yükseltmektir” ifadelerini kullandı.