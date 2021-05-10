Sekreterlikten sanayiciliğe uzanan bir başarı hikayesi

Hüseyin GÖKÇE

1998 yılında Eskişehir’de bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlayan Nihal Ermiş, 2001 krizinde patronu iflas ettikten sonra kendi işini kurma kararı aldı. 2001 yılında, anlaşma yaptığı firmalar için kullanılmış paletlerin geri alınmasına yönelik çalışma yapan Ermiş, 2002 yılında kendisine ait bir şirket kurdu. Kullanılmış paletleri yenileyerek piyasaya süren bir firma ile anlaşarak işe koyulan Nihal Ermiş, biraz sermaye biriktirdikten sonra kendisi üretime yöneldi ve bugün 20 kişinin istihdam edildiği 2 bin metrekare üretim alanı bulunan Koza İmalat Endüstriyel Ltd. Şti’ni kurdu.

Çalıştığı firma 2001'de battı

Ailesinin maddi imkansızlıkları sebebiyle ilkokuldan sonra eğitimine ara vererek çalışmak zorunda kalan Ermiş, ortaokul ve lise diplomalarını açıktan okuyarak aldıktan sonra, üniversite sınavına katılıp hayalini kurduğu bölümün öğrencisi olmayı başardı. Bunun yanı sıra, İngiltere’de bulunan bir dil okulunda yabancı dil eğitimi aldı. Farklı iş deneyimlerinden sonra, Eskişehir’de bir aile işletmesinde 1998 yılında sekreter olarak çalışmaya başlayan Ermiş, bir süre sonra patronuna giderek firmanın başka alanlarında çalışmak istediğini bildirdi.

Türkiye’de birçok işletmeyi olumsuz etkileyen 2001 krizi, Ermiş’in çalıştığı firmanın da iflas etmesine sebep oldu. Ardından bir mühendislik firmasında çalışmaya başlayan Ermiş, gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri için uygun bir zemin oluşamayacağını hissettiğinde bu iş yerinden ayrılmanın doğru olacağına karar verdi.

Eczacıbaşı, Süsler ve Türk Traktör ile çalıştı

Eskişehir’de çalışırken tanıştığı Eczacıbaşı yetkilileri ile temasa geçen Nihal Ermiş, Eczacıbaşı’nın bayilerine gönderdiği paletleri toplamak üzere anlaşmaya vardı. Bu sırada daha önce temas kurduğu firmalara da bu yönde bir iş yapmaya başladığını duyuran Ermiş, gelen teklif üzerine Eskişehir’de Süsler Soba firmasının palet ihtiyacını karşılamaya başladı. Süsler Soba’nın yanı sıra başka firmalara da tedarik hizmeti veren Ermiş, işlerinde belli bir ivmeye ulaştığında şirketleşme kararı aldı. Ardından Türk Traktör ile bir depo kurulması şartıyla anlaşma yapan Ermiş, kısa süre sonra Türk Traktör’ün hurda işlerini de yürütmeye başladı. 2009 yılına gelindiğinde ise artık kendi üretim tesisini kurması gerektiğini düşünen Ermiş, Ankara Sincan’da 2 bin metrekarelik alanda; palet, sandık, makine paleti, kafes ve inşaata yönelik malzeme üretim tesis kurdu.

‘Pandemiden etkilenmedik’

Yaptığı iş itibarıyla şanslı bir sektörde bulunduğunu söyleyen Nihal Ermiş, “Makarna imalatçısı da tuğla imalatçısı da bizim ürünlerimizi kullanıyor. Dolayısıyla krizlerden çok fazla etkilenmiyoruz” dedi. Son dönemlerde yaptıkları yatırımlarla artık daha çok ihracata çalışan firmalara hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Ermiş, iş hayatında kadın sanayici olmanın olumsuz etkilerini zaman zaman gördüğünü ancak bu dezavantaja takılmadan işlerini yürüttüğünü aktardı. Ermiş, şirketinde idari işlerde mümkün olduğu kadar kadın istihdam etmeye çalıştığını anlattı.