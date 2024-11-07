Sektör Kimya'dan deterjan ve kozmetiğe yeni yatırım

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Sadece Türkiye’de değil, glo­bal pazarlarda da güvenilir bir üretici olmaktan gurur duyduk­larını belirten Sektör Kimya kurucu ortağı ve CEO’su Yusuf Bodur, üretim tesisinin çevre­ye duyarlı ve sürdürülebilir ya­pısıyla sektördeki öncü rolünü güçlendireceğini belirtti.

Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesi

Konya’daki tesiste, Türki­ye’nin en yeni toz deterjan ku­lesine sahip olan Sektör Kim­ya, yeni tesisle yıllık 150 bin ton toz deterjan üretim kapasitesi­ne ulaşıyor. Teknoloji de yatı­rım yapılan tesiste, ayrıca yıl­lık 100 bin ton sıvı dolum ve 50 milyon adet yüzey havlusu ile ıslak mendil üretimi gerçekleş­tiriyor.