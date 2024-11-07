Sektör Kimya'dan deterjan ve kozmetiğe yeni yatırım
Sektör Kimya, Türkiye’nin deterjan ve kozmetik sektöründeki son yılların en büyük yatırımlarından birini Konya’da hayata geçirdi. İstanbul’da merkezi bulunan şirket, Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde, 30 bin metrekare alana yayılan modern üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Sadece Türkiye’de değil, global pazarlarda da güvenilir bir üretici olmaktan gurur duyduklarını belirten Sektör Kimya kurucu ortağı ve CEO’su Yusuf Bodur, üretim tesisinin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yapısıyla sektördeki öncü rolünü güçlendireceğini belirtti.
Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesi
Konya’daki tesiste, Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesine sahip olan Sektör Kimya, yeni tesisle yıllık 150 bin ton toz deterjan üretim kapasitesine ulaşıyor. Teknoloji de yatırım yapılan tesiste, ayrıca yıllık 100 bin ton sıvı dolum ve 50 milyon adet yüzey havlusu ile ıslak mendil üretimi gerçekleştiriyor.