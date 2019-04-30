“Sektör ortalamasının üstünde büyüme gerçekleştirdik”

30 Nisan 2019

Ticari araç grubu, araç üstü ekipmanları, otomotiv parçaları, inşaat sektörü, altyapı ve sanayi tesisleri başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veren Dekoral Boya, kurulduğu 2014 yılından bu yana faaliyet alanını genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.

Müşterilerini tedarikçi olarak değil, aynı zamanda bir iş ortağı olarak gördüklerini söyleyen Dekoral Boya Genel Müdürü Ziya Çankal, “Müşterilerimiz bir problemle karşılaştıklarında ‘problemin sorgulanmasını’ değil, çözüm üretilmesini istiyorlar. İşte tam da bu noktada distribütörlüğünü ve bayiliğini yaptığımız markalarla çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu markalardan biri olan PPG Industries’in dünya çapında 70’ten fazla ülkede üretim tesisi ve satış operasyonlarının olduğunu söyleyen Ziya Çankal, PPG’nin beş tane bayiliğini gerçekleştirdiklerini, ayrıca soğuk galvaniz kaplama sistemi olan Zinga markalı ürünlerin ithalat bayisi olarak faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Bu ürün grubu sayesinde, özellikle galvaniz tamiri gerektiren önemli projelerde; uygulama kolaylığı ve hızlı kurumanın getirdiği eşsiz bir servis sunma şanslarının olduğunu aktaran Çankal, son üç yılda sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Coral markasıyla yaygınlaşacak

Çankal, “Sıcak paranın oldukça sınırlı olduğu böyle bir dönemde, büyüyebilmemizin temel anahtarı bütün iş yapış sürecimizin temelini oluşturan inovasyondan kaynaklanıyor. Kurulduğumuz günden bu yana her yıl yüzde 10-15’lik bir bütçe dilimini yeni fırsatlar ve farklı ürün gruplarıyla müşterilerimize sunduğumuz inovatif çözümlere ayırıyoruz. Geçtiğimiz bütçe yılı içinde, yerli üretim marka oluşturma kararı alarak, ‘Coral’ markasını yaratma çalışmalarına başladık. Bu nedenle tesisimizi 2 bin 500 metrekare alana sahip yeni bir yerleşkeye taşıdık. Burada kadromuzu genişleterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek üç yıl içinde kumlama ve boyama tesisi kurmayı hedeflediklerini dile getiren Ziya Çankal, ayrıca yerli markaları Coral ile su bazlı ve dekoratif grubu boyalarını ihraç etmeyi planladıklarını aktardı.

Dekoral boya olarak hizmet sundukları müşterilerinin yüzde 70’lik kısmının ihracat yaptığını kaydeden Çankal, “Böylelikle ihracata dolaylı bir katkı sunmuş oluyoruz. Sanayi boyalarının ihraç edilebilmesi için uluslararası birçok ölçüt var. Bunlardan bir tanesi ISO 12944 Belgesi’dir. Müşterimizi öncelikle bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Sadece görselin yeterli olmadığını, uzun ömürlü üretimin firmalara artı bir değer sunacağını ifade etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ücretsiz saha testleri, ürün denemeleri ve teknik sunumlar ile müşterilerimize bu konuda da katkı sağlıyoruz” dedi.

“Nitelikli usta bulmak en büyük sorunumuz”

Boya sektöründe yaşanan sorunlara da değinen Ziya Çankal, Türkiye’de boya ve boyama işlerinin halen birçok işletme tarafında yatırıma gerek duyulmayan bir alan olarak görüldüğüne dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Nitelikli usta bulmak sektörün en büyük sorunlarından biri. Bir diğer problem ise boyanın yarattığı katma değer ile değil, birim fiyatıyla kıyaslanması. Sadece özel sektör değil devlet projeleri ve ihaleleri için de durum maalesef aynı.”