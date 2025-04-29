Sektörde enflasyon oranı üzerinden bir büyüme öngörülüyor
Faktoring doğası gereği, vadeli satış yapan tüm işletmeler, ihracatçılar ve büyüme hedefi olan tüm işletmeler için önemli avantajlar sunuyor. Ülke ekonomisinin ve özellikle de yerel kalkınmanın lokomotifi konumundaki KOBİ’lerin artan finansman ihtiyacı, nakit akışını hızlandırma ve teminat sıkıntısı yaşamadan finansmana erişim gibi nedenler, işletmelerin faktoring hizmetlerine yönelmesine neden oluyor.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Faktoring Sektör Başkanı Nurcan Taşdelenler, 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan dengelenme sürecinin geleneksel bankacılık ürünlerinin maliyetlerini artırdığını hatırlattı ve bu durumun işletmeleri alternatif çözümler aramaya yönlendirdiğini söyledi.
Türkiye’de sektörün gelişiminde tedarik zinciri finansmanı ve ihracat faktoringine artan ilgiye dikkat çeken Nurcan Taşdelenler, finansal teknolojilerin (fintech) sektöre entegrasyonu, Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS), FKBulut Ortak Veri Merkezi gibi dijital altyapılar sayesinde kayıt dışılığın azalması ve işlemlerin şeffaflaşması dinamiklerinin öne çıktığını kaydetti.
“Sektörün aktif büyüklüğü 2024’te 316 milyar TL’ye ulaştı”
Alternatif finansman araçlarına yönelik farkındalık artışının özellikle pandemi sonrası hız kazandığına işaret eden Nurcan Taşdelenler, “Bu farkındalık artışı finansal kapsayıcılık açısından olumlu etkiler doğurdu. Faktoring işlemleri 2024’te yüzde 51 artışla 1,2 trilyon TL seviyesine yükseldi. Sektörün aktif büyüklük, 2023’e göre yüzde 48 artışla 2024’te 316 milyar TL’ye ulaşmış; alacakları ise 2023’e göre yüzde 46 artışla 2024’te 288 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.
2025’in ilk çeyreği itibarıyla enflasyonla mücadelede süren sıkı para politikası nedeniyle nakit yönetimi ihtiyacı devam ettiğini söyleyen Nurcan Taşdelenler, “2025 yılının tamamında sektörde enflasyon oranının üzerinden bir büyüme olacağı öngörülmekte, yurt dışı işlemlere yönelik ilginin artması beklenmektedir. Yeni ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik temelli çözümler ön plana çıkacak” şeklinde konuştu.
“MFKS ile gelişmiş risk analiz modelleri entegre edilecek”
Faktoring işlemleri özellikle toptan ya da perakende ticaret, inşaat, tekstil ve otomotiv tedarik zincirlerinde yoğunlaştığını sözlerine ekleyen Nurcan Taşdelenler, dijital kanalların kullanımı sektör genelinde artmakta olduğunu vurguladı. ABD-Çin ticaret savaşı gibi küresel gelişmelerin tedarik zinciri çeşitlendirmesini zorunlu kıldığını ve Türkiye gibi stratejik konuma sahip ülkeleri avantajlı hale getirdiği değerlendirmesini paylaşan Taşdelenler, “Bu bağlamda, uluslararası faktoring talebinde artış olması beklentilerimiz arasında” ifadesini kullandı.
Ülkemizdeki her sektörde olduğu gibi faktoring sektöründe de dijitalleşme artık bir seçenek değil, zorunluluk haline geldiğini ifade eden Nurcan Taşdelenler, “2015 yılından bugüne kadar sektörün dijitalleşmesinde öncü proje olan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ne yönelik (MFKS) çalışmalar devam etmektedir.
2025 yılındaki hedeflerimiz arasında MFKS’nin ekosisteminin genişletilmesi ve yeni entegrasyonlarla daha güçlü, güvenli ve kapsayıcı bir yapıya dönüştürülmesi öncelikli yer tutmaktadır” ifadesini kullandı. Taşdelenler, MFKS’nin sunduğu geniş veri havuzunun daha etkin kullanılmasıyla, gelişmiş risk analiz modellerinin sisteme entegre edilmesinin amaçlandığını ve böylece finans sektörünün risklerini daha doğru tahmin edebilecek akıllı bir altyapının oluşturulmasının planlandığını belirtti.
“Sektörde ESG performansı önemli bir kriter haline geldi”
Faktoring sektörü için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performansının artık önemli bir kriter haline geldiğini belirten Nurcan Taşdelenler, “Yeşil finansman ürünleri, kadın girişimcilerin desteklenmesi, şirketlerimizin her kademesinde kadın çalışan ve yönetici sayısının artırılması önümüzdeki dönemin önemli konu başlıklarından olacaktır. Ayrıca, finansal kapsayıcılığın artması, sektörün sosyal sürdürülebilirlik açısından katkısını büyütmektedir” dedi.
2020 yılında hayata geçirilen FKBulut Ortak Veri Merkezi (FKBulut), Finansal Kurumlar Birliği’nin en önemli sürdürülebilirlik projesi olduğunun altını çizen Nurcan Taşdelenler, “FKBulut, sadece dijital dönüşümü desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda yeşil finans ilkeleri doğrultusunda enerji verimliliğini artırarak kâğıt tüketimini azaltmakta ve çevre dostu bir bilişim altyapısı oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.