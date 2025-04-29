Sektörde enflasyon oranı üzerinden bir büyüme öngörülüyor

Finansal Ku­rumlar Birliği (FKB) Faktoring Sektör Başkanı Nurcan Taşde­lenler, 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan dengelenme sürecinin geleneksel bankacılık ürünleri­nin maliyetlerini artırdığını ha­tırlattı ve bu durumun işletme­leri alternatif çözümler aramaya yönlendirdiğini söyledi.

Türki­ye’de sektörün gelişiminde te­darik zinciri finansmanı ve ihra­cat faktoringine artan ilgiye dik­kat çeken Nurcan Taşdelenler, finansal teknolojilerin (fintech) sektöre entegrasyonu, Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS), FKBulut Ortak Veri Merkezi gi­bi dijital altyapılar sayesinde ka­yıt dışılığın azalması ve işlemle­rin şeffaflaşması dinamiklerinin öne çıktığını kaydetti.

“Sektörün aktif büyüklüğü 2024’te 316 milyar TL’ye ulaştı”

Alternatif finansman araçları­na yönelik farkındalık artışının özellikle pandemi sonrası hız kazandığına işaret eden Nurcan Taşdelenler, “Bu farkındalık ar­tışı finansal kapsayıcılık açısın­dan olumlu etkiler doğurdu. Fak­toring işlemleri 2024’te yüzde 51 artışla 1,2 trilyon TL seviyesine yükseldi. Sektörün aktif büyük­lük, 2023’e göre yüzde 48 artış­la 2024’te 316 milyar TL’ye ulaş­mış; alacakları ise 2023’e göre yüzde 46 artışla 2024’te 288 mil­yar TL olarak gerçekleşti” dedi.

2025’in ilk çeyreği itibarıyla enflasyonla mücadelede süren sıkı para politikası nedeniyle na­kit yönetimi ihtiyacı devam et­tiğini söyleyen Nurcan Taşde­lenler, “2025 yılının tamamın­da sektörde enflasyon oranının üzerinden bir büyüme olacağı öngörülmekte, yurt dışı işlem­lere yönelik ilginin artması bek­lenmektedir. Yeni ürün geliştir­me ve sürdürülebilirlik temelli çözümler ön plana çıkacak” şek­linde konuştu.

“MFKS ile gelişmiş risk analiz modelleri entegre edilecek”

Faktoring işlemleri özellikle toptan ya da perakende ticaret, inşaat, tekstil ve otomotiv teda­rik zincirlerinde yoğunlaştığını sözlerine ekleyen Nurcan Taş­delenler, dijital kanalların kul­lanımı sektör genelinde artmak­ta olduğunu vurguladı. ABD-Çin ticaret savaşı gibi küresel geliş­melerin tedarik zinciri çeşitlen­dirmesini zorunlu kıldığını ve Türkiye gibi stratejik konuma sahip ülkeleri avantajlı hale ge­tirdiği değerlendirmesini payla­şan Taşdelenler, “Bu bağlamda, uluslararası faktoring talebinde artış olması beklentilerimiz ara­sında” ifadesini kullandı.

Ülkemizdeki her sektörde ol­duğu gibi faktoring sektöründe de dijitalleşme artık bir seçenek değil, zorunluluk haline geldiği­ni ifade eden Nurcan Taşdelen­ler, “2015 yılından bugüne kadar sektörün dijitalleşmesinde öncü proje olan Merkezi Fatura Kay­dı Sistemi’ne yönelik (MFKS) çalışmalar devam etmektedir.

2025 yılındaki hedeflerimiz ara­sında MFKS’nin ekosisteminin genişletilmesi ve yeni entegras­yonlarla daha güçlü, güvenli ve kapsayıcı bir yapıya dönüştürül­mesi öncelikli yer tutmaktadır” ifadesini kullandı. Taşdelenler, MFKS’nin sunduğu geniş veri havuzunun daha etkin kullanıl­masıyla, gelişmiş risk analiz mo­dellerinin sisteme entegre edil­mesinin amaçlandığını ve böyle­ce finans sektörünün risklerini daha doğru tahmin edebilecek akıllı bir altyapının oluşturul­masının planlandığını belirtti.

“Sektörde ESG performansı önemli bir kriter haline geldi”

Faktoring sektörü için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performansının artık önemli bir kriter haline geldiğini belirten Nurcan Taşdelenler, “Yeşil finansman ürünleri, kadın girişimcilerin desteklenmesi, şirketlerimizin her kademesinde kadın çalışan ve yönetici sayısının artırılması önümüzdeki dönemin önemli konu başlıklarından olacaktır. Ayrıca, finansal kapsayıcılığın artması, sektörün sosyal sürdürülebilirlik açısından katkısını büyütmektedir” dedi.

2020 yılında hayata geçirilen FKBulut Ortak Veri Merkezi (FKBulut), Finansal Kurumlar Birliği’nin en önemli sürdürülebilirlik projesi olduğunun altını çizen Nurcan Taşdelenler, “FKBulut, sadece dijital dönüşümü desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda yeşil finans ilkeleri doğrultusunda enerji verimliliğini artırarak kâğıt tüketimini azaltmakta ve çevre dostu bir bilişim altyapısı oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.