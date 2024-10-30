Sektörel liderlikte bir adım daha: Hareket, Heavy Lift Awards’da inovasyon ödülü aldı

Ağır kaldırma ve özel taşımacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Heavy Lift Awards, 23 Ekim’de Londra’da sektörün önde gelenlerini buluşturdu. Bu yıl yaklaşık 350 sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’yi temsil eden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, inovasyon kategorisinde kazandığı ödülle öne çıktı.

Hareket’e bu ödülü getiren HAPP, Ağır kaldırma ve özel taşımacılık alanındaki yenilikçi yaklaşımlarının bir kanıtı olan bu uygulama, web tabanlı arayüz ve mobil uygulama opsiyonuyla iş süreçlerini kolaylaştırıp verimliliği artıran, kara nakliye operasyonlarındaki havaleli yüklerin rota süreçlerinin optimize edilip, anlık olarak takip edilebildiği, güvenli karayolu taşımacılığına yönelik yenilikçi bir dijital platformdur.

Hareket Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Abdullah Altunkum, bu başarıyı şu sözlerle kutladı: “Bu ödül, Türkiye’yi ve sektörümüzü uluslararası alanda temsil etmenin gururunu bizlere yaşatıyor. Yenilikçi vizyonumuzun bir göstergesi olan bu başarı, Hareket’in globaldeki gücünü pekiştirirken, HAPP platformumuzun sektörde yarattığı dönüşüm etkisini de kanıtlıyor. Başarımızın mimarı olan tüm ekibimize içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Ağır kaldırma sektöründe mükemmelliğin zirvesi: Heavy Lift Awards

Heavy Lift Awards, ağır yük kaldırma ve özel taşımacılık sektörlerinde mükemmelliği tanımak için düzenlenen saygın bir etkinliktir. Her yıl düzenlenen bu organizasyon, güvenlik, çevresel etki, yenilikçilik ve eğitim gibi alanlarda sektöre önemli katkılar sağlayan şirketleri ödüllendirir. Kazananlar, sektördeki en zorlayıcı projelere getirdikleri yaratıcı çözümler ve yenilikçi yaklaşımlarıyla ön plana çıkar. Hareket’in Innovation Award ödülünü kazanması, Türkiye’nin global sahada sektörel başarılarına bir yenisini ekleyerek, yerli firmaların dünyadaki konumunu güçlendiren önemli bir kilometre taşı oldu.