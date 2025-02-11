'Selim Yuhay ile Yepyeni Maxima Tamirhanem' başladı

Türkiye'de madeni yağlar ve kimyasallar pazarının lideri Petrol Ofisi Madeni Yağlar, ünlü iç mimar Selim Yuhay ile “Yepyeni Maxima Tamirhanem” projesini hayata geçirdi. Her ay Maxima ürünlerinin satıldığı bir tamirhanede yapılacak yenilemeler ve bu süreçlere dair video içerikleri, Petrol Ofisi Grubu’nun dijital kanalları üzerinden paylaşılacak.





Proje hakkında yorumda bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Kuruluşumuzdan bu yana sektörün gelişimine öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Bu projemizle de son tüketiciye dokunduğumuz en önemli noktalardan biri olan tamirhanelerin fiziksel yapılarını iyileştirmeye odaklanıyoruz. Bunun için de Mimar Selim Yuhay ile tamirhane dönüşüm projemizi başlattık. Hedefimiz, tamirhanelerin daha modern, verimli ve estetik hale getirilerek hizmet deneyimi kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak” dedi.



Projeye katılım için www.petrolofisi.com.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurmak yeterli. Başvuru formuna ve katılım şartlarının tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.



“Selim Yuhay ile Yepyeni Maxima Tamirhanem” programının ilk bölümü için tıklayın: https://youtu.be/cnZ74t2daBE?si=vDpTsp8DwRmjNlRY