Selman Özgün: 2 yıldır yabancıların konut yatırımında düşüş var

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Nobel Immo'ya bu sene uluslararası gayrimenkul ve emlak yatırım dünyasından geniş katılım gerçekleşti. Avrupalı yatırımcılar ve gurbetçilerle bir araya gelen şirketler arasında yer alan Helmann Holding, fuarda, Türkiye'ye yeni yatırımcılar çekmek amacıyla yurt içinde geliştirdiği gayrimenkul projelerini tanıttı.

Başta Antalya olmak üzere Ankara ve Afyonkarahisar gibi kentlerde markalı konut ve arsa projeleri geliştiren şirket, fuar alanındaki standında katılımcılara projeleri ile ilgili detayları görselleriyle birlikte aktardı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen yabancı ve gurbetçi yatırımcıların ilgi gösterdiği şirket projelerine ilişkin çok sayıda ön satış anlaşması imzalandı.

Uluslararası yatırımcıya hitap etmemiz gerekiyor

Uluslararası yatırımcıların Türk gayrimenkul sektörüne ilgisinin her zaman yüksek olduğunu, yabancılara konut satış adetlerinin 2022'de zirve yaptığını anlatan Özgün, şunları kaydetti: "Ancak son 2 yıldır yabancıların konut yatırımında düşüş var. Konut fiyatlarının zirve yaptığı bu dönemde düşüşü normal karşılıyoruz. Ancak yeni bir başarı hikayesi yazmamız ve yeniden uluslararası yatırımcıya hitap etmemiz gerekiyor. Yurt dışı fuarlar ülkemize yatırımcı kazandırmak için çok önemli. Şirket olarak bu organizasyonlara katılım sağlayamaya zaten özen gösteriyoruz. Bu sayede daha fazla uluslararası yatırımcıya ulaşmayı başarabiliyoruz."