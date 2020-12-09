Selva Gıda'nın halka arzına ilişkin açıklama

İttifak Holding, Selva Gıda'nın halka arzına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre Selva Gıda ile Gedik Yatırım arasında halka arza aracılık sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.