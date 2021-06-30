SenCard Esnek Yan Haklar Platformu ile çalışana yan hak seçme imkanı

Yazılım sektörü şirketlerinden ATP ve BUPA Acıbadem Sigorta (Acıbadem Sigorta) arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle şirketlerin çalışanlara sundukları yan hakları yönetebilmelerini sağlayan ve çalışanların yan haklarını diledikleri gibi seçmelerine imkân tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu geliştirilerek kullanıma sunulmaya başlandı.

Sistem tasarımını ve teknoloji altyapısını ATP’nin gerçekleştirdiği, BUPA Acıbadem Sigorta'nın iş geliştirme, pazarlama, müşteri portföyü kapsamında satış ve kullanıcı desteğini sağladığı platform, şirketlerin çalışanlara sağladıkları yan hakların yönetimini kolaylaştırırken, çalışanlara da kendi ihtiyaçlarına göre yan haklarını seçme imkanı tanıyor. Şirketlerin İnsan Kaynakları departmanları tarafından yönetilecek ve çalışanlar tarafından kullanılacak olan senCard Esnek Yan Haklar Platformu sayesinde şirketler ve çalışanlar yan hakların toplam değerini görme imkanına kavuşacak, yan hakların sayısı artabilecek ve çeşitlendirilebilecek.

Yan haklar alınıp satılabiliyor

Hayata geçirilen yeni platforma dair değerlendirmelerde bulunan ATP CEO'su Ümit Cinali, Platform sayesinde çalışanlara tanınan yan haklarda yeni bir dönem başlattık. Yan hakların yönetim zorluklarını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Şirketlere ve insan kaynakları departmanlarına, çalışanlara sağlanan yan hakların en verimli şekilde yönetilebilmesi için çok güçlü bir araç geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Çalışanlar, şirketin sağladığı limitler çerçevesinde platformda sunulan pazaryeri üzerinden spor salonu üyeliğinden kreşe, market çekinden kendi aracına benzin alma seçeneğine kadar birçok yan hakkı alıp satabiliyor olacaklar. Çalışanlar sadece ücretlerini değil aynı zamanda şirketinin kendilerine sağladığı toplam yan hakların ne kadar olduğunu görüyor olacaklar. Platformun çalışan bağlılığı üzerinde de önemli bir iyileşme sağlayacaktır."