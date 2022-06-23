Sendeo’nun istihdamı bir yılda 6 kat arttı

Mayıs 2021’de Aykargo olarak yalnızca İstanbul’da başlayan yolculuğuna, Eylül 2021’de Sendeo adıyla 16 ille devam eden ve Şubat 2022’de operasyonunu Türkiye’nin tamamına taşıyan Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo, büyümesini sürdürüyor. 2021’in Mayıs ayına göre istihdamını 6 kat artıran marka, bugün 8 transfer, 5 dağıtım merkezi ve binden fazla teslimat noktasıyla hizmet veriyor.

Yeni bir girişimin bu kadar kısa sürede yaygınlaşmasının önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Henüz çok genç ve yolun başında bir markayız. Birincil önceliğimiz ve hedefimiz müşterilerimiz nezdinde kalite ve tercih edilme anlamında öncü marka olmak. Bunun için de müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımamız gerektiğini biliyoruz. İnsan kaynağımız, teknolojimiz ve operasyonel kalitemizle yatırımlarımıza devam ediyor, bunun paralelinde de istihdamımızı artırıyoruz. 169 kişilik ekiple başladığımız yolculukta 1 yılda istihdamımızı 6 kat arttırdık. Yıl sonuna kadar 2 bin 500 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

21 Haziran’da 120 bin kilometre yol kat etti

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gün olan 21 Haziran’daki dağıtım ve teslimat verilerini açıklayan Sendeo, 81 ildeki operasyonunda 120 bin kilometre yol kat ettiğini belirtti. Marka, en uzun günde yürüttüğü operasyonda, 815 araç ve 665 saha operasyon sorumlusuyla gönderileri müşterilerine teslim etti.