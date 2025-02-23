Şenpiliç'in kurucularından Sacit Omay hayatını kaybetti

Sakarya’da faaliyet gösteren Şenpiliç’in ortaklarından ve yönetim kurulu üyelerinden Sacit Omay 87 yaşında yaşamını yitirdi.

İnşaat mühendisi olan Omay, kardeşleriyle birlikte Şenpiliç’in ortaklarındandı. Omay’ın cenazesi bugün İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu üyesiydi

Beşiktaş Kulübü, divan kurulu üyesi olan Sacit Omay’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda, “Divan Kurulu Üyemiz Sacit Oktay Omay’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sacit Oktay Omay’ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi.

"Derin üzüntüsü içindeyiz"

Ailesi tarafından verilen ilanda ise "Merhum Yahya Omay ve merhume Ulviye Omay'ın oğlu, Eren Omay'ın kardeşi, Saime Omay, merhum Uğur Omay, merhume Nur Omay'ın ağabeyi, Ruşen Omay ve Nesrin Omay'ın kayınbiraderi, Elvan Ebru Omay Polat ve Murat Polat, Sacit Bülent Omay ve Emine Zeynep Erson Omay, Hasan Serdar Omay ve Şebnem Omay ve Mevhibe Sanem Omay'ın sevgili amcaları, Öykü Omay Polat, Denizhan Omay, Ada Omay ve Ece Omay'ın sevgili büyük amcaları, İnşaat Yüksek Mühendisi (İ.T.Ü. 1960), Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesi, SACİT OKTAY OMAY'ı, kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumun cenazesi 23 Şubat 2025 Pazar günü (bugün) Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu aile mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.