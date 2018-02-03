Şenpiliç’ten 40. yılında 400 milyonluk yatırım

03 Şubat 2018

Şenpiliç'in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla kuracağı entegre tesisin temel atma töreni, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, 2018 yılında Şenpiliç’in 40. kuruluş yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, “40 yılda kaydettiğimiz mesafe, bizim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40. yılımızda Şenpiliç’in doğup büyüdüğü Sakarya’dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde, Osmaniye’de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmaktır. Türkiye ekonomisinin 2017’de sergilediği önemli büyüme performansının sürdürülebilmesi için de yatırımların artması şart!” dedi.

"Yatırım ibadet gibidir"

Bakan Zeybekci, temeli atılan tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin, dünyada birçok alanda "1 numara" olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Zeybekci, ülkeye yapılan yatırımlarla ilgili, "Yatırım faaliyetleri de ibadet gibi Türkiye'nin bağımsızlığında ve gücünde, Afrin'deki, Suriye'deki elde bayrak koşturan Mehmetlerimizin gayretleriyle aynıdır. Onlar da bu ülkenin bağımsızlığı, güvenliği için koşturuyor. Burada, fabrikasında, tarlasında, atölyesinde, tezgahının başında koşturan kardeşim de bu ülkenin bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak o yolculuğunda gayret gösteriyor." diye konuştu.

Tesis 200 kilometre yarıçaplı bir ekosistem yaratacak

Şenpiliç, Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük 450.000 adet kesim kapasiteli bir Kesimhane ile yıllık 579.500 ton üretim kapasiteli bir Yem Fabrikası kuracak. Bunu önümüzdeki dönemde Kuluçkahane ve Damızlık çiftlikleri izleyecek. Entegre tesisin bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Şenpiliç’in Kadirli’de 400 milyon TL tutarında yatırımla kuracağı entegre tesis, 200 kilometre yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratacak. Çevredeki 840 çiftlikle anlaşma yapılacak. Toplam 3.500 kişiye istihdam sağlanacak. Bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın kişinin yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor. Şenpiliç bu yönüyle hükümetin başlattığı istihdam seferberliğine de anlamlı bir katkı yapıyor.

1978 yılında dönemin mütevazı şartlarında kurulan Şenpiliç, bugün 320 bin tonluk piliç eti kapasitesi, 1,8 milyar TL’yi aşan cirosu ve yüzde 15 pazar payıyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç üreticisi konumunda bulunuyor.