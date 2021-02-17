SEPA Cyber Technologies, Türkiye pazarına girdi

Finansal teknolojiler pazarı (Fintech), dijital çağa paralel olarak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türkiye'de de özellikle son yıllarda başarılı bir grafik çizen Türkiye Fintech pazarı, yapılan araştırmalara göre, yılda ortalama yüzde 14 büyüyor. Startups.Watch tarafından yayınlanan 'Küresel Fintech Raporu'na göre, Türkiye’de 2020’nin ilk 11 ayında 108 milyon dolar Fintech yatırımı yapıldı.

Son olarak dünya çapında 32'den fazla ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan merkezli Fintech şirketi SEPA Cyber Technologies, Türkiye pazarına adım attı. Bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere perakende sektörüne ve hükümetlere bilgi teknolojileri çözümleri sunan şirket, İstanbul’da açtığı yeni ofisi ile Türkiye’de yerel dijitalleşmeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

Küresel Fintech pazarının 158 milyar dolara ulaşması bekleniyor

The Business Research Company tarafından yayınlanan bir rapora göre, küresel Fintech pazarı, 2015'ten bu yana yıllık yüzde 7,9’luk büyüme oranıyla 2019'da 111 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Pandeminin ana gündem maddesi olduğu 2020 yılında da dijital ödemelerin artan popülaritesi, veri yönetimindeki yüksek verimliliği nedeniyle blockchain teknolojisine yapılan yatırımların artması ve e-ticaretin katlanarak büyümesiyle önemli bir ivme kazanan sektörün, 2023’e kadar yüzde 9,2'lik büyüme oranıyla 158 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

“Türkiye yenilikçi ve hızlı büyüyen bir pazar"

SEPA Cyber Technologies CEO’su Marvin Blazhevski, "Türkiye'ye adım atmaktan ve sunduğu tüm iş olanaklarını keşfetmekten mutluluk duyuyoruz. En hızlı büyüyen iş merkezlerinden biri olan İstanbul ise SEPA Cyber olarak yerel dijitalleşmeyi daha da hızlandırabilmemiz açısından çok önemli bir lokasyon. Ayrıca bu süreçte harika insanlarla tanıştık ve Türkiye’nin bizi büyüleyen kültür ve gelenekleri hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatı bulduk. Türkiye’yi yenilikçi ve hızlı büyüyen bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenle yazılım çözümlerimizi Türkiye pazarına sunmak için sabırsızlanıyoruz. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz açılış törenimizi ise güvenli bir ortama kavuşur kavuşmaz düzenlemek ve ekip üyelerimizi ağırlayarak Türkiye pazarına girişimizi kutlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Birçok alanda modüler çözümler sunuyoruz"

SEPA Cyber olarak verdikleri hizmetlere dair bilgi veren Marvin Blazhevski, şunları söyledi: "Finansal teknoloji devrimi, sektördeki birçok süreci etkileyerek tüm dünyaya yayılıyor. Pandeminin de etkisiyle FinTech'in insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarını yeniden şekillendirmesinin finansal süreçler ve etkileşimler üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor. Bizler de bu noktadaki tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından geleceği düşünen şirketleri ölçeklenebilir BT çözümleri ve sektör bilgisi ile donatarak iş potansiyellerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun projeler üretiyor, özelleştiriyor ve test aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra entegrasyonları sağlayarak otomasyonu hızlandırıyoruz. Bu kapsamda geniş ürün portföyümüzle temel bankacılık sistemlerinden müşteri yönetimine, finansal araçların ihracından ödeme sistemleri, kimlik yönetimi ve güvenlik sistemlerine pek çok alanda modüler çözümler sunuyoruz."