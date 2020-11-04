Sepaş Enerji'den icralık borçlara yeni yıla kadar faiz affı

04 Kasım 2020

Sepaş Enerji, yaptığı açıklama ile 31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyanın abonelerin talebiyle 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor.

Sepaş Enerji, salgın döneminde yaşanan ekonomik zorluklar dolayısıyla abonelerine fatura borçlarında 9 ay taksit imkanı ve son ödeme tarihini belirleme gibi seçenekler de sunmuştu.

Kaynak: AA