Sepaş Enerji'den icralık borçlara yeni yıla kadar faiz affı
Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan icralık borçlara faiz affı uygulamasını yıl sonuna kadar uzattı.
Sepaş Enerji, yaptığı açıklama ile 31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyanın abonelerin talebiyle 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor.
Sepaş Enerji, salgın döneminde yaşanan ekonomik zorluklar dolayısıyla abonelerine fatura borçlarında 9 ay taksit imkanı ve son ödeme tarihini belirleme gibi seçenekler de sunmuştu.
Kaynak: AA