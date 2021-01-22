Sequoia çalışanlarına kripto para ile ödeme teklif etti

ABD’li yazılım firması Sequoia Holdings, çalışanlarına maaşlarının bir kısmının kripto para olarak alabilme teklifini sunduğunu açıkladı.

Sequoia kurucu ortağı ve CEO’su Richard Stroupe, şirket çalışanlarının büyük çoğunluğunun kripto paraları desteklediğini söyledi ve “Çalışanlarımıza böyle bir imkan sunduğumuz için mutluyuz” dedi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, şirket çalışanları istedikleri takdirde maaşlarının bir bölümünü Bitcoin, Ethereum ya da Bitcoin Cash olarak alabilecekler.