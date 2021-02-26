Seral Tekstil, yeni yatırımlarla kapasitesini yüzde 15 artıracak

Samsun’un köklü firmalarından olan Seral Ev ve Otel Tekstil Sanayi, artan talebi karşılamak amacıyla üretim kapasiteni yüzde 15 oranında artırmayı planlıyor.

Almanya’dan Libya’ya kadar birçok ülkeye üretim yaptıklarını söyleyen Seral Ev ve Otel Tekstil Sanayi Genel Müdürü Ersin Saka, ana faaliyet alanlarının elyaflı yatak ürünleri ve dolgu malzemesi üretimi olduğunu belirtti.

Elyaflı ürün üretimi konusunda yatırımlarını her yıl daha da artırdıklarına dikkat çeken Saka "Bünyemizde 450 çalışan var. Ekibimizle beraber yastık, yorgan, yatak alezi, kapitoneli yatak örtüsü ve otel tipi nevresim takımları üretiyoruz. Aylık olarak 260 bin adet yastık, 125 bin yorgan, 36 bin adet alez, 28 bin adet yatak örtüsü üretme kapasitemiz var. 2021 yılında sektörde olan talebi karşılayabilmek için kapasitemizi yüzde 15 artıracağız. Bunun yeni yatırımları yılın ilk çeyreğinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yurt içinde ve dışında alanında önde gelen birçok marka için üretim yaptıklarına dikkat çeken Saka, "Almanya, ABD, Katar, Suudi Arabistan, Danimarka, Hollanda, Dubai, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Bosna, Bulgaristan, Libya üretim yaptığımı ülkelerden bazıları. Farklı ülkelerden de ihtiyacımız olan hammaddelerin bir kısmını temin ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yurdışı pazar ağını geliştirmeyi planlıyor

Yurtdışı pazar ağlarını geliştirmek istediklerini dile getiren Ersin Saka, “2020'de güzel bir ivme kazandık. Koleksiyonumuzu yeni ürünlerle genişlettik. Türkiye’de başka üretici firmalarda bulunmayan ürünleri ürettik. Yeni makineler aldık. Bu sayede hem ürünlerimizin kalitesi hem de üretim hızımız arttı. İç pazarla sınırlı kalmayıp dünya geneline ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu için yurtdışı pazar ağımızı daha da geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Teknoloji yatırımlarına öncelik verecek

Bu yıl ve sonrasında yatırımlarını devam ettirmek istediklerini söyleyen Ersin Saka, kapasite ve teknolojiye yönelik yatırımları yılın ilk çeyreğinde hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Teknolojinin öneminin hergeçen gün arttığını, bu nedenle teknolojiyi yakından takip ederek üretim tesislerine entegre ettiklerini belirten Saka, "Bu yıl da teknolojiye olan yatırımlarımız öncelikli olacak. Yeni makineleri üretim bandımıza ekleyeceğiz. Bunu da yılın ilk döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yatırımlarımızın yüzde 25’ini bu alana yönlendireceğiz." diye konuştu.

Ev tekstiline dair her yeniliği dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Ersin Saka, sektörün farklı dolgu malzemeleri ve yeni üretim şekilleriyle kendini sürekli geliştirdiğini, firma olarak bu gelişmelerin odağında kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin tekstilde sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Saka, şöyle konuştu: "Ülke olarak ev tekstilinde uzun yıllardır markayız. Bunun sebebi ise geçmişten gelen tekstil tecrübemiz ve kendimizi sürekli geliştiriyor olmamız. Sektördeki firmaları da bu açıdan başarılı bulduğumu söyleyebilirim. 2020 yılında elbette tüm sektörler pandemiden oldukça etkilendi. Sokağa çıkmanın yasak olduğu zamanlar sanırım herkesi en çok etkileyen aralık oldu. Hayat o zamanda durma noktasına gelmişti. Üretimin durması bizim için iyi olmadı elbette. Ancak aldığımız önlemlerin oldukça işe yaradığını geriye dönüp baktığımda anlayabiliyorum. Pandemi süresince önlem olarak çalışma alanlarımızı yeniden düzenledik. Sosyal mesafe kurallarına da her zaman uyduk. Çalışanlarımızın moralini yüksek tuttuk. Bu sayede pandeminin oluşturduğu zararları en aza indirgedik.”