Seramiksan, yeni bayilerle yurtiçi hizmet ağını genişletiyor

Bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine hizmet vermeye devam eden Seramiksan'ın Kilis'teki yeni bayisi hizmete girdi.

Seramiksan'n artan tüketici ihtiyaçlarına, tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip, Baysal Demir İnşaatın yeni mağazası, 575 metrekare alana sahip showroom alanı ile hizmet verecek.

Mağazada Seramiksan'ın seramik ve vitrifiye ürünleri tek alanda tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak. Seramiksan, yurt genelindeki 240'ı aşkın mağazasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Bayileşme faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Çağlar, "Dağıtım kanalımız olan iş ortaklarımızla ilişkilerimize son derece önem veriyoruz. Başarımızın aramızdaki bu bağın güçlü olmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Yeni bayimiz Baysal Yapı ile başlayan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.