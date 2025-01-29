Seranit halka arz için talep toplamaya devam ediyor

700 dönümlük alanda, iki üretim tesisi ve 14 milyon m² üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren Seranit’in halka arz kapsamında SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı ve talep toplama tarihleri 27-29 Ocak olarak belirlendi.

Halka arz detayları

Seranit’in halka arz süreci, Halk Yatırım liderliğinde, 38 aracı kurumdan oluşan geniş bir konsorsiyum tarafından yürütülecek. Halka arz kapsamında, şirket sermayesinin 300 milyon TL’den 428,6 milyon TL’ye artırılmasıyla oluşan 128,6 milyon TL nominal değerli pay ile birlikte mevcut ortağa ait 21,45 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek. Böylece toplamda 150 milyon 50 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak ve 21 gün fiyat istikrarı söz konusu olacak.

Halka arz edilen payların yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvuru yapan yatırımcılara ve yüzde 15’i yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka açıklık oranı, ek satış hariç olmak üzere yüzde 35 olacak.

"Şirketimiz daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak”

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç, halka arz süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda yenilikçi yapımız ve güçlü üretim kapasitemizle halka arz gibi önemli bir adım attık. Halka arz sayesinde hem markamızın bilinirliğini artırmayı hem de şeffaflık ve kurumsallaşma standartlarımızı ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu süreç, şirketimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak. Yatırımcılarımız için yeni fırsatlar sunarak, ulusal ve uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.