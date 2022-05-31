Serban İnşaat, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda derinleşiyor

Endüstriyel yapı sektöründeki faaliyetlerini, ihtiyaç duyulan alanlara göre derinleştirdiklerini ve otel projelerine de başladıklarını anlatan Serban İnşaat Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz, “Endüstriyel yapı sektöründe alanında lider şirketlere büyük yapılar inşa ettik, kamu için önemli yapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Tabi bu başarımızın ardında teknoloji odaklı faaliyetleriyle insana değer katan işler yapan Açık Holding kültürünün olduğunu da söylemeliyim. Sahip olduğumuz kurumsal kültürden hareketle dünya standartlarında, yenilikçi tasarım ve altyapıya sahip otel inşaatı çalışmalarına da başladık. Bunun ilk örneği olarak yakın zamanda misafirlerini ağırlamaya hazırlanan DoubleTree By Hilton Çanakkale’yi söyleyebilirim. Ayrıca İstanbul Sultanahmet’te özel bir otel projesine de başlayacağız.” Şeklinde konuştu.

"Her projemizi yaşama attığımız bir imza olarak görüyoruz"

Serban İnşaat olarak endüstriyel yapı sektöründe anahtar teslim, ileri teknolojik çözümler üreten bir firma olduklarına vurgu yapan Akdeniz, “Her projemizi yaşama attığımız bir imza olarak görüyor ve kendimizi sektörde kendimizi önemli bir yerde konumlandırıyoruz. Anahtar teslim proje becerimiz sayesinde tüm projeyi tek elden yürütmenizi sağlıyor ve sorunsuz bir şekilde süreci tamamlıyoruz.” dedi.

Tamamladıkları ve çalışmaları halen devam eden projelerle de sektörde ayrıştıklarını belirten Akdeniz “Teknolojinin bir sonucu olarak ihtiyaç duyulan veri merkezlerini en ileri teknolojilerle inşa ediyoruz ve bu alanda ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ söylemini de destekleyerek, ülkemiz için önemli veri merkezlerini inşa ediyoruz. Geçtiğimiz yıl inşa ettiğimiz Turkcell Avrupa Veri Merkezi’ne ek olarak Turkcell Gebze Veri Merkezi’nin 2, 3 ve 4. modüllerini tamamladık, 5. modüle devam ediyoruz. Turkcell Ankara Veri Merkezi’nin de 2. modül inşaatını yakın zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Veri merkezlerinin dışında kamuya hizmet verecek, önemli yapılar inşa ediyoruz ve geçtiğimiz hafta İstanbul Maslak’ta yükselecek TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu projemizin temel atma törenini gerçekleştirdik.” açıklamasını yaptı.