“Serbest tüketici abonelerimize 1,2 milyar TL avantaj sağladık”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, sanayi ve ticarethanelere hem indirimli hem bir sene boyunca değişmeyen fiyatlarla elektrik satışı yaptıklarını belirterek, bugüne kadar ticarethane ve sanayi aboneliklerinde tüketicilere ulusal tarifeye kıyasla 1 milyar 200 milyon liralık avantaj sağladıklarını söyledi. Geçen yıl başlattıkları ve pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan kullanıcılara ödeme kolaylığı sağlayan uygulamanın halen devam ettiğini kaydeden Aytac, “Geçen yıl Haziran ayı sonuna kadar müşterilerimize enerji kesintisi uygulamadık. Yaşanan gelir kaybını da taksit kolaylığıyla telafi etmeye gayret ettik. Bu uygulamamız halen devam ediyor. 16 binin üzerinde müşterimizin 36 milyon liraya yakın faturası bu dönemde yapılandırıldı, 43 bin adet fatura bu uygulama kapsamında taksitlendirilmiş oldu” dedi. Pandeminin online işlem alışkanlığını 5 yıl ileri taşıdığına işaret eden Ali Erman Aytac, pandemi öncesi yüzde 5’lik kullanıcı diliminin online kanalları tercih ettiğini, pandemi süreciyle beraber yüzde 20’lik dilimde yer alan kullanıcıların işlemlerini kalıcı olarak online kanallardan yaptığını ifade etti.

Enerji Danışmanı Timi ile sahada etkinliğini artırdı

Elektrikli araçlarla birlikte yaygınlaşacak olan şarj istasyonlarına enerji tedariki konusunun henüz mevzuat bazında netleştirilmediğini dile getiren Aytac, “Dolayısıyla dağıtım ve tedarik şirketlerinin bu süreçte rolü tam olarak ne olacak bilemiyoruz. Ama belirlendiğinde Limak olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” diye konuştu. Bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının hızına bağlı olarak her yıl ortalama yüzde 3 civarında abone artışı kaydettiklerini bildiren Ali Erman Aytac; faaliyet bölgelerinin ticaret ve göç anlamında hızlı gelişen bir bölge olduğuna dikkat çekti. Müşteri memnuniyetini odağa alarak projeler geliştirdiklerini hatırlatan Aytac, bu kapsamda geçen yıl başlattıkları proje bünyesindeki Enerji Danışmanı Timi ile farklı enerji tüketim gruplarındaki kullanıcıları ziyaret ederek, tasarruf ve verimlilik hakkında bilgiler verdiklerini aktardı. Aytac, çağrı merkezi memnuniyet oranında yüzde 86, hizmet sonrası SMS anketlerinde de yüzde 90’ı aşan memnuniyet oranına ulaştıklarını da dile getirdi.

Elektronik faturada yüzde 50 aşıldı

Mobil uygulamalarını kullanıcı dostu bir yapıya büründürmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Aytac, yüzde 50’nin üzerinde müşterinin faturalarını elektronik olarak aldığına işaret etti. Bu oranı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ali Erman Aytac, kağıt faturanın azaltılmasının bu alanda yapılan ithalatı da önleyici etkisinin bulunduğuna değinirken, sürdürdükleri Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile ilgili de bilgi verdi. Aytac: “Her yıl hem abonelik işlemleri hem de faturalar sebebiyle tüketilen kağıt çıktımız kadar fidan dikimi yapıyoruz. Bu rakam yaklaşık 50 ton ve bin adet ağaca denk geliyor. Ormanlarımızın ilkini Çanakkale’de, ikincisini de Bursa’da doğa ile buluşturarak, bu şehirlerimize 2 bin ağaç kazandırdık. Bu sene de Avşa Adası’na bin ağaçlık bir orman kazandırdık. Önümüzdeki yıl Yalova’da bir orman oluşturacağız” değerlendirmesini yaptı.