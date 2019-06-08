SERDAR, testi başarıyla geçti

08 Haziran 2019

KERİM ÜLKER

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayisindeki ilişkiler meyvesini vermeye başladı. Geçen yıl ekim ayında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen savunma fuarında tanıtılan SERDAR adlı tanksavar füze fırlatma sistemi testlerden geçti. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre SERDAR’ın yeterlilik testleri tamamlandı.

ASELSAN ile Ukrayna kamu savunma şirketi Ukroboronprom’a ait SpetsTechnoExport tarafından geliştirilen SERDAR, bir üçüncü ülke için seri üretme geçecek. SERDAR’ın yangın kontrol, hedef tespit, kızılötesi izleme, stabilizasyon gibi sistemleri ASELSAN, tarafından geliştirdi. Ukraynalı şirket ise sahip olduğu SKIF adlı güdümlü füzenin entegrasyon ve tedarik sisteminin yanı sıra, kontrol, mühimmat gibi birimlerini entegre hale getirildi.

İHA’lar martta test edilmişti

SERDAR, ana silah olarak hassas güdümlü tanksavar cephanelik SKIF füzelerine sahip olurken, 130 milimetre kalibreli hassas füzeler, hedefi 5 kilometrelik bir mesafeden vurabiliyor. Hatırlanacağı üzere Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) için Ukrayna ile anlaşma sağlanmış, bu yılın mart ayında da araçlar test uçuşunu Ukrayna’nın Hmelnitskiy ve Jitomirskiy bölgeleri arasında gerçekleştirmişti.