Serhan Ulga, Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu

06 Ağustos 2020

Geçen yıl organizasyon değişikliğine giden Helvacızade Grubu, bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Grup, son olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Serhan Ulga'yı getirdi.

Grubun bünyesinde yer alan Zade Yağları ile Zade Vital’in yapılanma sürecinde görev alacak olan Ulga, ayrıca finans, stratejik finansal iş geliştirme, organizasyon, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları gibi tüm yönetsel alanlarla da ilgilenecek.

Türkiye’nin en iyi 50 CFO’su arasında yer alıyor

İş yaşantısına ERNST & YOUNG L.L.P.'de başlayana Serhan Ulga, ardından Rockwell Automation’a geçerek, Boston Scientific Corporation’da çalışmalarını sürdürdü. Amerika’da başlayan iş yaşantısından sonra Türkiye’ye dönen Ulga, sırasıyla Doğan Medya Grubu, Polisan Holding, Pegasus Havayolları’nda ve son olarak Petrol Ofisi'nde finans direktörlüğü ve CFO’luk görevlerini yürüttü.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Serhan Ulga, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin “En Etkin 50 CFO" 2019 yılı araştırmasında yer alıyor.