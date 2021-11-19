Serhat Mobilya, 50. yılında 50 ülkeye ihracat yapacak

Hilal SÖNMEZ / KAYSERİ

Koltuk ve köşe takımları, oturma grupları, yemek odası takımları, yatak odası takımları, genç odası, yatak, baza, uyku setleri, TV üniteleri ve orta sehpa üretimi yapan Serhat Mobilya’nın İngiltere, Almanya, Fransa ve Kuzey Irak’ta tabelalı 22 bayisi var. Şu anda 40 ülkeye düzenli ihracatı olan Serhat Mobilya, yurt içinde ve dışında satış ağı açısından da büyümek istiyor.

Serhat Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Mehmet Akkaş, “Akkaş ailesi olarak 75 yıla dayanan ticari geçmişimiz var. 1973 ile 1990 yılları arasında toptan mobilya ticareti yaparak babalarımız ilk adımı attı. İkinci kuşak olan bizler yüksek enerjimizle 1992 yılında OSB’de ikinci şirketimiz olan VİPA AŞ’yi kurduk. Şu anda üçüncü jenerasyon olan gençlerimiz aktif olarak çeşitli departmanlarda görev alıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan katma değerli mobilya ihtiyacını karşılayacak, sektörde öncü markalar arasına girmesini hedefliyoruz. Yatırım yaptığımız ülkelerde daha da büyümek ve kalıcı olmak istiyoruz. Orta Asya ülkelerinde geçmiş dönemde yaşanan sıkıntılardan dolayı varlığımızı gösteremediğimiz pazarları tekrar almak ve Güney Amerika Kıtasına girmeye yönelik çalışıyoruz. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 50. Yılımızda 50 ülkeye düzenli ihracat yapmayı hedefliyoruz. Diğer yandan aracısız bir şekilde herkese ulaşan marka olmak istiyoruz. Ayrıca 2 bin metrekare ve üstü showroomlarda Serhat tabelalı yeni mağazalar açarak marka bilinirliğimizi de artıracağız.” dedi.

Serhat, Ar-Ge ve verimlilikle büyüyor

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi çalışmalarına ikinci fabrikanın devreye alındığı 1992 yılında başladıklarını ifade eden Akkaş, merkezde her yıl 10’dan fazla tasarım yaptıklarını ve yaşam alanlarını değiştiren konseptler sunduklarını söylüyor.

Serhat’ın ihracat ve kapasitede büyümesini inovasyonla taçlandırmak istediklerini paylaşan Akkaş, “Ar-Ge merkezimiz yılın 12 ayı farklı pazarlara hitap eden ürünler ortaya koyuyor. Merkezimiz bünyesinde mimar, mühendis, endüstriyel tasarımcı ve teknik elemanlardan oluşan bir ekip görev yapıyor. Firmamız bünyesinde mühendis kadro sayımızı her geç gün artırıyoruz. Bu bağlamda yapılan ürün bazlı zaman etüd çalışmaları ve malzeme kaynak planlamaları bu kadromuz tarafından analiz ediliyor. Kayseri Model fabrikada yürütülen eğitim faaliyetlerine üst düzey katılım sağlıyoruz. Eğitim çalışmalarının ardından almış olduğumuz danışmanlık hizmeti ile de üretim akışlarında bir takım iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar hem bizlere hem de çalışanlarımıza vizyon katıyor. Kaizen felsefesini benimsemeye başladık. Bilgiye olan yatırımın dünya standartlarında üretim kalitesine ulaşma hedefinin ilk adımları olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.