Serim Yazılım Teknolojileri, MobileFest’te

BURSA (DÜNYA) - Serim Yazılım, 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda, akıllı şehir ve mikromobilite uygulamalarını ziyaretçilerinin deneyimine sunacak. Fuar öncesi açıklamalarda bulunan Serim Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Rasim Serim, fuarda; IOT, mobil ödeme sistemleri, elektrikli scooter, kiosk ve yazılım çözümlerini sergileyeceklerini söyledi. Serim, “2009 yılından bu yana kurumların ihtiyacı olan yazılım teknolojileri üreten firmamız, ikincisi bu yıl düzenlenecek olan Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı’nda yerini alacak. Yerli ve yabancı yüzlerce sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşecek olan fuarda, bizler de Perşembe gününden itibaren yerimizi alıyoruz. Pandemi nedeniyle ara verilen bu tarz fuar etkinliklerine yeniden başlayacak olmanın heyecanıyla ve Türkiye’de ses getireceğini inandığımız projelerimizle, güzel işbirlikleri sağlayacağımıza inancımız tam” dedi.