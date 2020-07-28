Serkan Sevim: Herkes dijital ortamda da iş yapılabileceğini gördü

28 Temmuz 2020

Medianova kurucusu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Lideri Serkan Sevim, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

"Hayatım dijital dünyada geçti. Dijital dünyaya dönüşüm için öncelikle kafaların dönüşmesi gerekiyor. Pandemi ile beraber herkes dijital ortamda da iş yapılabileceğini gördü" diyen Serkan Pandemi sonrası değişik bir dünyanın geldiğini vurgulayan Sevim, "Artık büyükşehirlerde yaşamak gerekmiyor. Ofisler artık sosyalleşmek için gereken yerler olmalı" dedi.

"Bu dönemde çılgın bir yatırım yapıyoruz"

Canlı yayında Medianova ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Serkan Sevim, şöyle konuştu: "Pandemi döneminde çılgın bir yatırım yapıyoruz. Bu alanda dünyada en büyük 18 şirketten biriyiz. Türk firması olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi Ortadoğu’dayız. Suudi Arabistan’da yatırım yapıyoruz. Dubai’deyiz. Küresel bir şirket olarak varız.Şirketimiz beklentimizin üzerinde büyüyor. Daha büyük global şirket olmaya doğru gidiyoruz. Hedefimizi giderek büyütüyoruz. Başarı eğitimle, bilgiyle, çalışmakla oluyor. Yeni bir Medianova olabilmesi için çok çalışmak gerekiyor. Yeni dünyanın büyük fırsatları var. Ancak tehlikeleri de var. Dünyadaki en büyük risk, yapay zeka ile gelen veri ile gelen dengesizliktir. Dünyadaki en büyük 5 teknoloji şirketi, birçok devletten daha büyük. Bunun dikkat edilerek yönetilmesi gerekir. Yeni dünyada önce riskleri görmek gerekiyor. Ancak fırsatlar da büyük. Gençler için büyük fırsatlar var. Ama eğitim çok önemli."