Sertrans Logistics, filosunu 40 adet Renault Trucks ile güçlendirdi

Renault Trucks çekiciler ile tek markalı filoya sahip olan Sertrans Logistics, araç parkına yönelik yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Sertrans, 40 adet Renault Trucks T 460 4x2 X-Low Euro 6 çekiciyi düzenlenen törenle teslim aldı.

Törende konuşan Sertrans Logistics İcra Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, 31 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir bir çözüm ortağı olarak çalıştıklarını söyledi. 2020 yılında 33 ülkede 719 şehre yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması gerçekleştirdikleri bilgisini veren Keleş, tüm zorluklara rağmen 2020'nin kendileri için bir yatırım yılı olduğunu vurguladı.

Hadımköy tesisinde yaptıkları depo yatırımı, İzmir ve Almanya ofislerinin açılmasının 2020'de yaptıkları yatırımlardan en önemlileri olduğunu belirten Keleş, "Yaptığımız her yeni yatırımın istihdama da önemli oranda katkı yapıyor olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. 2021 yılı bizim için yine bir yatırım yılı olacak. Bu teslimat, yıl içinde yapacağımız yatırımların ilki olması nedeniyle bizim için anlamlı. Bu yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapacağımız yeni yatırımlarla büyümeye, ülke ekonomisinde katma değer yaratmaya ve istihdama destek olmaya devam edeceğiz. 2021 yılında Almanya’da yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depo açılışı yapacağız. Almanya depomuz, hem bir toplama ve dağıtma merkezi hem de yurt dışında çalışmak isteyen Türk markaları için bir e-ticaret lojistiği merkezi olacağı gibi, şirketimizin yurt dışı büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olacak.” dedi.

E-ticaret lojistiği alanında Türkiye’de ilk adım atan şirket olduklarını söyleyen Keleş, “Bu alana dair yeni ihtiyaçları görüyor, yatırımlarımızı ve büyüme planlarımızı buna göre yapıyoruz. Hem depo kapasitelerimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonları hem de yurt dışı büyüme operasyonlarımızı pazarın yeni taleplerine uygun şekilde yapıyoruz. E-ticaret lojistiğini yönettiğimiz tüm markalarda süreçlerimiz, alanında uzman ekipler tarafından titizlikle ele alınıyor. Stok doğruluğunda binde 1’lik hata oranı, yüzde 99,9 kargoya zamanında teslimat gibi hedeflerimize ulaştık.” şeklinde konuştu.

“Filomuz en önemli yatırımlarımız arasında”

Şertrans olarak, hem e-ticaret lojistiği hem de taşımacılık alanında daha da büyümek istediklerini söyleyen Batuhan Keleş, şunları kaydetti: “Özellikle pandeminin etkisiyle hızlı taşımacılık alanına ihtiyaç arttı. Bu anlamda özel çözümlerimiz bulunuyor. Filomuz ise her zaman olduğu gibi en önemli yatırımlarımız arasında yer alıyor. Bu süreçte sadece filomuzdaki araçlar değil, araç üreticisinin sunduğu toplam çözümler de önemli. Bu nedenle Renault Trucks ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Sadece filomuza yeni araçlar katmıyoruz; tek noktada finansal çözümler, bakım-onarım paketleri ve satış sonrası hizmetlerle toplam çözümlerden faydalanıyor ve araçları kullandığımız süreç boyunca filo çalışmalarımızı birlikte sürdürdüğümüz bir iş ortağı oluyoruz.”

"Araç ve toplam çözümlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise, “Sertrans Logistics gibi gelişimde öncü bir marka ile iş birliğimizin kesintisiz devam etmesi bizleri çok memnun ediyor. Değişen dünya trendleri, lojistik alanına da yansıyor. E-ticaret başta olmak üzere tüm lojistik alanlarında değişen eğilimler, lojistiğin halkalarına yeni görevler yüklüyor. Bu doğrultuda dünyanın en büyük araç üreticilerinden biri olarak Renault Trucks da hem araçlarını hem de toplam çözümlerini kesintisiz olarak geliştirmeye devam ediyor. Değişmeyen tek şey, müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizle yakın olarak çözümler üretmek. Sertrans Logistics ile yakaladığımız başarılı iş birliğinin temelinde de bu anlayışın olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 30 yıldır devam eden iş birliğimizde son 5 yıldır Sertrans’ın sadece Renault Trucks çekicilerini tercih etmesi, bunun bir göstergesi.” diye konuştu.