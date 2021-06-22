Sertrans Logistics'ten e-ticarete 4,5 milyon euro yatırım

Sertrans Logistics, 4,5 milyon euroluk yatırımla İstanbul Hadımköy'de e-ticaret deposu açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefleyen Sertrans Logistics, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor.

Küresel salgın döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar'da 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı. Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle şirketin toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

2 yılda yaklaşık 20 milyon euro depo yatırımı yapmaya hazırlanan Sertrans Logistics, 2 bin kişinin üzerinde bir ek istihdam yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, yeni deponun yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip olacağını belirterek, yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi. Keleş, gelecek yıl için 15-17 milyon euroluk bir yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını aktararak, bu yatırımların Sertrans'ı 2023 hedefine götüreceğini vurguladı.