Sertrans'tan Türkiye’nin ilk yapay zeka sınıfı

16 Mayıs 2019

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Sertrans, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile 20 öğrenciye yapay zeka odaklı programlama eğitimi vermeye başladı. Sertrans Logistics Yapay Zeka Odaklı Kodlama Sınıfı, 13 Mayıs Pazartesi günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantı, Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, Sertrans Logistics Onursal Başkanı Hakan Keleş ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan M.Tayfun Öktem’in katılımıyla gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi’nden eğitmenlerin verdiği derslerde ilk yıl Python kodlama dilinin temellerinin yanı sıra yapay zeka algoritmalarının ve derin öğrenmenin mantığı da aktarılacak. Takip eden yıllarda proje bazlı uygulamalarla somut çıktılar da sağlanacak.

Endüstri 4.0 dünyasına yatırım

Toplantıda bir konuşma yapan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, kendi kendine yeten akıllı fabrikaların, akıllı binaların, akıllı şehirlerin ve akıllı lojistiğin olacağı bir geleceğe şimdiden hazırlanmalıyız. Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile açtığımız Sertrans Logistics Yapay Zeka Odaklı Kodlama Sınıfı, Endüstri 4.0 dünyasına yaptığımız önemli bir yatırımdır. Bu iş birliği ile birlikte Türkiye’de ilk kez yapay zeka, derin öğrenme kavramları lise seviyesinde öğretilmeye başlanıyor. Mekanik ve elektronik robotların yerini düşünen, öğrenen ve karar veren robotlar alacak. Türkiye’nin gelecekte lider ülke olması için ilham verici bir adım olmasını umuyoruz” dedi.

“Hedefimiz robota zeka koymak”

Keleş, 30 yıllık tecrübesiyle ulusal ve uluslararası markaların çözüm ortağı olan Sertrans Logistics olarak ‘global Türk markası olma’ hedefinde bilişim teknolojilerini merkeze koyduklarına vurgu yaparak, “Bu anlayışla bilişim teknolojilerinin lise seviyesinden hatta daha öncesinden başlayarak öğretilmesini ve sevdirilmesini kuvvetle destekliyoruz. Elbette bu çocuklar birer programcı olarak mezun olmak zorunda değiller önemli olan dijital çağın konseptlerini anlamaları ve genel kültür kazanmaları. Şimdiye kadar çok fazla robotik donanımlar tasarlandı. Ancak çağımızda insanlık olarak bizim hedefimiz o robota mükemmel bir zeka koymak. Bunu çocukların hayal gücüyle yapabiliriz” diye konuştu.

Darüşşafaka dostluklarının ve iş birliklerinin sadece bu projeyle sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekleyen Nilgün Keleş, günün anısına binaen ,her zaman daha da güçlü bir Darüşşafaka dileği ile eğitim sertifikası da alarak kuruma ayrıca destekte bulundu.

“21. yy’ın yeteneklerine sahip gençler hedefliyoruz”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem de toplantıda bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Darüşşafaka, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştiriyor. Sertrans Logistics Derin Öğrenme Sınıfı projesinin parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Derin Öğrenme, Analitik Düşünme ve Büyük Datayı Analiz Etme dersleri bizim için oldukça önemli çünkü bizler 21. yüzyılın yeteneklerine sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”