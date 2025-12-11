 Servex ile büyümeye devam edeceğiz

Ob­dan, şöyle devam etti: “Şimdi Ser­vex ile uluslararası kargo ve eks­pres kurye alanında yeni bir zincir halkasını bünyemize katıyoruz. Servex ile hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüyece­ğiz. İlk etapta konsantre olduğu­muz ve güçlü olduğumuz Ortadoğu pazarına odaklanacağız.”

2026’da verimliliğe odaklanacağız

Gümrükleme ofisi olarak işleri­nin %60’ının dijitalde gerçekleşti­ğini, 200’den fazla ülkede teslimat yapabilir bir noktada olduklarını belirten Obdan, “Kimi yerde ofis­lerimiz var, kimi yerlerde de çok ciddi çözüm ortaklarımız var. Ve­rimlilik yatırımlarımızı yaptık. 2026'da optimizasyon ve verimli­liğe odaklanacağız” dedi. Çalışan personelin tamamının beyaz yaka­dan oluştuğunu kaydeden Obdan, yaklaşık 250 kişilik bir grup olduk­larını söyledi. Pandemi ile beraber dünya tedarik zincirinin kesintiye uğradığını hatırlatan Obdan, e-ti­caretin arttığına işaret ederek, kat­ma değerli hizmet üretiminin öne­mine vurgu yaptı.

İstanbul’un bütün gümrük nok­talarında ofisleri bulunduğunu kaydeden, “Ayrıca Tuzla’da lojistik merkezimiz var, antrepomuz var. Gümrüklü ve gümrüksüz alanımız var. Dubai’de, Katar’da Mısır’da kendi ofislerimiz var. Firmamızda 40 tane gümrük müşavir yardımcı­sı, 11 tane gümrük müşaviri çalışı­yor. Hızlı hızlı kargo belgemiz var” diye konuştu. Coğrafi gelişmele­re işaret eden Obdan, “Bir malı bir yerden bir yere taşımaktan ziyade dünyanın geldiği jeopolitik, jeost­ratejik olaylardan dolayı esnek de davranmalıyız. Hem paydaşları­mız hem bizler de esnek olmalıyız. İnsanlara çözüm sunuyorsunuz. Alternatif rotalar sunuyorsunuz” ifadelerini kullandı.