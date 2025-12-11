Servex ile büyümeye devam edeceğiz
Obdan Sistem Genel Müdürü ve Servex Yönetim Kurulu Başkanı Arkın Obdan, gümrük müşavirliğiyle işe başladıklarını, yıllar içinde antrepoculuk, lojistik depolama ve uluslararası taşımacılıkla büyüdüklerini söyledi.
Obdan, şöyle devam etti: “Şimdi Servex ile uluslararası kargo ve ekspres kurye alanında yeni bir zincir halkasını bünyemize katıyoruz. Servex ile hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüyeceğiz. İlk etapta konsantre olduğumuz ve güçlü olduğumuz Ortadoğu pazarına odaklanacağız.”
2026’da verimliliğe odaklanacağız
Gümrükleme ofisi olarak işlerinin %60’ının dijitalde gerçekleştiğini, 200’den fazla ülkede teslimat yapabilir bir noktada olduklarını belirten Obdan, “Kimi yerde ofislerimiz var, kimi yerlerde de çok ciddi çözüm ortaklarımız var. Verimlilik yatırımlarımızı yaptık. 2026'da optimizasyon ve verimliliğe odaklanacağız” dedi. Çalışan personelin tamamının beyaz yakadan oluştuğunu kaydeden Obdan, yaklaşık 250 kişilik bir grup olduklarını söyledi. Pandemi ile beraber dünya tedarik zincirinin kesintiye uğradığını hatırlatan Obdan, e-ticaretin arttığına işaret ederek, katma değerli hizmet üretiminin önemine vurgu yaptı.
İstanbul’un bütün gümrük noktalarında ofisleri bulunduğunu kaydeden, “Ayrıca Tuzla’da lojistik merkezimiz var, antrepomuz var. Gümrüklü ve gümrüksüz alanımız var. Dubai’de, Katar’da Mısır’da kendi ofislerimiz var. Firmamızda 40 tane gümrük müşavir yardımcısı, 11 tane gümrük müşaviri çalışıyor. Hızlı hızlı kargo belgemiz var” diye konuştu. Coğrafi gelişmelere işaret eden Obdan, “Bir malı bir yerden bir yere taşımaktan ziyade dünyanın geldiği jeopolitik, jeostratejik olaylardan dolayı esnek de davranmalıyız. Hem paydaşlarımız hem bizler de esnek olmalıyız. İnsanlara çözüm sunuyorsunuz. Alternatif rotalar sunuyorsunuz” ifadelerini kullandı.